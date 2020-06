Nincs visszaút: történelmi pillanathoz ért a Paks II.

A miniszter hangsúlyozta: a dokumentáció alátámasztja, hogy a Paksra tervezett blokkok minden tekintetben megfelelnek a magyar és európai uniós szabályoknak, biztonsági követelményeknek. A Paks II. Zrt. 2020. június 30-án, azaz ütemterv szerint nyújtotta be az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) a két új paksi blokkra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet. A dokumentáció csaknem háromszázezer oldalt tesz ki. Az OAH visszaigazolása a dokumentáció befogadásáról a fórum közben meg is érkezett, amit Süli János történelmi pillanatnak nevezett.

A Paks II. Zrt. benyújtotta a két új blokkra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet a nukleáris hatóságnak - jelentette be Süli János tárca nélküli miniszter kedden Pakson , ahol elsőként a térség polgármestereinek tartott fórumon számolt be a lépésről.

