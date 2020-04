Nyilvános üzengetés indult az orvosok és Kásler miniszter között

A miniszter ír arról is, hogy a kormány az egészségügyi kapacitásokat a legsúlyosabb forgatókönyv szerint tervezi, ezért kérték a kórházi ágyak fokozatos felszabadítását. A kórházakból csak olyan beteg bocsájtható el, aki már nem igényel kórházi ellátást. Szerinte akinek kórházi ellátásra van szüksége, azt a kórházak továbbra is ellátják.

Ezután jelzi, bárki követheti az operatív törzs sajtótájékoztatóját és tehet fel kérdéseket is, a tájékoztatások pedig a koronavirus.gov.hu oldalon és a Facebookon elérhetőek.

Szerinte a tárca és a kormány a kamara több tagjával is együttműködik a járványgörbék becslésekor, a döntések előkészítésekor, az intézkedések meghozatalakor. Ezért is tartja félrevezetőnek a MOK levelét.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!