Ön is kérdezhet Lázár Jánostól! Klasszis Klubunk csütörtöki vendége a Fidesz országgyűlési képviselője

Öt és fél héttel az április 3-ai országgyűlési választások előtt egyre jobban kezdenek felpörögni a már eddig is magas hőfokon izzó kampánygépezetek. A közvéleménykutatók véleménye szokás szerint megoszlik atekintetben, mi lehet a végeredmény, abban azonban konszenzus érződik, hogy 2010 óta nem látott közelségben végezhet kormány és ellenzéke.

Természetesen a várhatóan izgalmas versenyfutás lehetséges kimeneteléről is megkérdezzük a Klasszis Klub következő, február 24-ei adásában Lázár Jánost. Aki bár néhány éve nincs annyira a "tűz" közelében, mint volt például a harmadik, 2014-2018 között regnáló Orbán-kormányban, amikor is ő volt a Miniszterelnökséget vezető miniszter, személye, véleménye ma is meghatározónak tekinthető. Hiszen azért ma is miniszterelnöki biztos lett, emellett több projekt – köztük a Hódmezővásárhely-Szeged tram-train megépítéséért, valamint a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős – kormánybiztosa.

Egy kis ízelítő abból, milyen kérdésekre várunk majd választ Lázár Jánostól:

- milyen eredményre számít a választásokon, elképzelhetőnek tartja az egyesült ellenzék győzelmét, a kormányváltást? Meglehet a kétharmad? Vállalna szerepet az ötödik Orbán-kormányban, ha kapna felkérést?

- mit szól az Európai Bíróság jogállamisági döntéséhez? Megérte meghozni a gyermekvédelmi törvényt?

- indul a következő, 2024-es önkormányzati választásokon a hódmezővásárhelyi polgármesteri címért?

- egyetért Novák Katalin köztársasági elnöki jelöltségével?

- mit tart fontosnak az agrárium és a vidék fejlesztésében, min változtatna, mire helyezne nagyobb hangsúlyt?

- egyetért a kormány piaci folyamatokba beavatkozó lépéseivel (kamatstop, élelmiszerár-stop, benzinár-stop)?

