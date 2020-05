Operatív törzs: nem nőtt az idős otthonok érintettsége

Ma terjesztik a Parlament elé a különleges jogrend visszavonását, hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján. Szó volt arról is, hogy négy szektorban csak miniszteri engedéllyel lehet cégekben külföldiként tulajdonosrészt vásárolni, valamint hogy nem nőtt a koronavírus által fertőzött idősotthonok száma.

Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa elmondta, hogy ma délután a kormány az országgyűlés elé terjeszti a különleges jogrend elrendelésének visszavonását, amely tartalmazni fogja azt is, hogy a járványügyi készenlét miatt melyek azok a rendelkezések, amit továbbra is életben kell tartani.

A legnagyobb kihívás, hogy a zárt közösségekből eltűnjön a vírus, ezért folytatódik az idős otthonok szűrővizsgálata. Továbbra is 33 intézmény érintett, tehát nem nő a számuk. Eddig 141 ápoló, s 886 fő gondozott volt pozitív, s 115 fő halt meg közülük ezekből az intézményekből.

Tehát a szándékot be kell jelenteni az ITM-miniszternek, akinek 45 napja van engedélyezni vagy megtiltani azt. Mindez a vegyi szektorra, az egészségügyre, a védelmi iparra és az élelmiszergazdaságra érvényes. Ilyen intézkedések vannak Európa más országaiban is – tette hozzá Schanda Tamás, valamint kijelentette, hogy azonnal elérhetővé tesznek 3 milliárd forintos keretet a járvánnyal kapcsolatos projektek finanszírozására.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány nem engedheti meg, hogy ebben a speciális helyzetben külföldi cégek tulajdont szerezzenek magyar cégekben, nehogy háttérbe szoruljanak a magyar érdekek a könnyű haszonnal szemben. Ezért alkották meg azt a kormányrendeletet, amely szerint 2020 végéig csak miniszteri engedélyezéssel szerezhessenek külföldiek tulajdoni részt magyar vállalatokban.

A munkahelyteremtő bértámogatás kapcsán 80 milliárd forint keretösszegből 70 ezer regisztrált munkakereső kap támogatást. Újdonság az 50 milliárd forintos új pályázati felhívás, amely a vállalkozások hatékonyságának növelésén és az új munkahelyek megteremtésén túl azt is szolgálja, hogy csúcstechnológiát valósíthassanak meg, illetve hogy zöldekké váljanak.

„Amennyi munkahelyet elpusztított a járvány, annyit létre is hozunk" - mondta az államtitkár.

Az aktuális bértámogatási adatok szerint 125 853 fő igényelte munkáltatójával közösen a támogatást. Akiknek a veszélyhelyzet kihirdetése óta csökkenteni kellett a munkaidejét, azok nem csak a részmunkaidejükre kapják a támogatást, ami havonta több, mint 100 ezer forint is lehet.

A járvány miatt megtorpanás látszik a gazdasági mutatóknál, melyet a KSH héten megjelenő, legfrissebb foglalkoztatási jelentése is meg fog erősíteni. Ezért különböző intézkedéseket hozott a kormány, mert ha munka van, minden van – jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai miniszterhelyettes az operatív törzs mai tájékoztatóján.

