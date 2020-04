Operatív törzs: hatvan fő van lélegeztetőgépen

Az elmúlt időszakban több kórházparancsnok jelzett hiányosságot, ezért holnap a Waberers Logisztikai Kft. ismét szállít intézményekbe védőeszközöket. Három kórháznál büntetőeljárást is indítottak különböző fogyóeszközök eltűnése miatt.

Tegnap Szombathelyen tömeges kijárási korlátozási elleni szabályszegés történt. Egy zöldhulladék tároló kigyulladt, ami miatt nagyon sok katasztrófaturista lepte el a környéket, szinte megbénítva a forgalmat is.

Jelenleg 11 idősotthon érintett, két intézményben van nagyobb számú fertőzött: a Pesti úti és a Rózsa úti idősotthonban. A visszabocsátásról szólva elmondta, hogy ha kórházba kerül valaki az idősotthonból, a gyógyulását követően az az optimális, ha két, 48 órán belüli negatív tesztet tudnak csinálni még ott, s akkor visszafogadható a szociális intézménybe a lakó. Ha nem kerülhet erre sor, mert például sürgősen kell az ágy, vagy nem igényel kórházi ápolást az illető, akkor is elbocsátható, de akkor feltétlenül szükséges a 14 napos elkülönítés. Sokszor a kórházakban van is erre mód.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos - egy hajléktalanszállón is megjelent a vírus. Fotó: MTI

