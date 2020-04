Operatív törzs: nincs még regisztrált várandós fertőzött

Jelenleg 1512 a regisztrált fertőzött, 122 az elhunyt, s 35 825 mintavétel történt. Változatlanul igaz az a tétel, hogy továbbra is az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket érinti súlyosan a betegség, de minden korcsoportban előfordul fertőzés, egészen kicsi kortól. Hetek óta azokra az intézményekre kell fókuszálni, ahol idős emberek közösségei vannak. Itt van a legnagyobb figyelemre, ahol az ápoltak, és az egészségügyi személyzet védelme elsődleges. Még felszálló ágban van a megbetegedések száma. A Pesti úti idősotthonban eddig 204 fertőzöttet regisztráltak, közülük tízen hunytak el. Az ünnepek alatt a honvédség megkezdte a fertőtlenítést. Bár az orvos is karanténba került, de folyamatosan biztosítani kell itt az orvosi felügyeletet. Most is folyik a vizsgálat, ami a működésbeli feltételeket ellenőrzi.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos: nincs regisztrált állapotos kismama. Fotó: mti Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos: nincs regisztrált állapotos kismama. Fotó: mti

Továbbra is a háziorvos rendeli el a vírusszűrést, ha valaki tüneteket tapasztal magán, s ebben együtt kell működni. Két negatív vizsgálat után térhet bárki vissza otthonába, s ott is két hétig elkülönítve, ha kórházba került a betegséggel.

„Érdekes ez a vírus, számosan védetté válnak, akik átesnek a betegségen, mások pedig nem” – tette hozzá Müller Cecília.

Húsvét alatt 4692 rendőri intézkedés történt, de továbbra is legtöbbször csak figyelmeztették a lakosságot – számolt be az ünnepről Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének vezetője. Egy-két polgármester külön intézkedéseket hozott az ünnep idejére, melyet a rendőrség is támogatott. Néhány helyen azonban az emberek semmibe vették ezeket a korlátozásokat, például a Balatonnál.

Somogy megyében kiugróan magas, 69 rendőri eljárás történt. Voltak, akik idősebb családtagjaikat vitték el bevásárolni, s a parkolóban 5-10 fős csoportokban beszélgettek.

Jelenleg házi hatósági karanténban 14 355 ember van, akiknél 993 esetben tapasztaltak szabálytalanságot.

Egy újságírói felvetésre, miszerint Svédországban leköhögik, leköpik a rendőröket, Lakatos Tibor azt válaszolta: nálunk nem fordult még ilyesmi elő.