Operatív törzs: tilos interneten koronavírus-teszteket értékesíteni

Még mindig be lehet nyújtani a munkahelymegtartási kérelmeket, tilos az interneten koronavírus-teszteket értékesíteni, és annak, hogy az országos szűrőprogram felénél mindössze 2 pozitív teszt született, többféle oka is lehet - hangzott el a tájékoztatón.

Az operatív törzs tájékoztatója előtt Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatásipolitikai államtitkára a gazdaságvédelmi akcióterv keretében két programról számolt be. Elsőként a munkahelyvédelmi bértámogatásról beszélt, amellyel azoknak a vállalkozásoknak segítenek, ahol csökkentett munkaidőben tudnak foglalkoztatni a dolgozókat 3 hónapig állami támogatással. Ha 4 vagy 6 órában foglalkoztatják a dolgozókat, maximum 75 ezer forinttal járul hozzá az állam. A 2 órás foglalkoztatottaknál több mint 100 ezer forint támogatás járhat havonta.

További könnyítéseknek köszönhetően még szélesebb réteg vehet igénybe támogatásokat. Ennek köszönhetően több mint 5400 vállalkozás, 72 ezer munkavállalóra nyújtott be kérelmet, nettó 160 ezer forint támogatásra. A legtöbb kérelem a feldolgozó ipar, a turizmus, a kereskedelem, a gépjárműjavítás és a számítógépjavítási ágazatból érkezett, leginkább Fejér, Veszprém, Győr-Moson-Sopron megyéből és Budapestről.

Bodó Sándor, az ITM államtitkára a munkahely-megtartó programokról beszélt. Fotó: youtube Bodó Sándor, az ITM államtitkára a munkahely-megtartó programokról beszélt. Fotó: youtube

Példákat is említve az államtitkár elmondta, hogy a dél-dunántúli régióban egy 230 főt foglalkoztató vállalkozás 50 munkavállalóját támogatják, egy Pest megyei kisvállalkozás teljes, 9 fős állományát 1,6 millió forinttal segítik (ez fejenként nettó 180 ezer forint) 3 hónapig. Az észak-alföldi régióból egy nagyvállalkozás 744 dolgozójából 734 főre nyújtott be kérelmet, s több mint 100 millió forint összegű támogatást igényelt, így nettó 135 ezer forint állami támogatásban részesül egy dolgozó. A kérelmeket továbbra is várják, amelyeket a veszélyhelyzetet követő egy hónapig lehet beadni.

A kutatás-fejlesztés-innováció területén dolgozókra nagyobb felelősség hárul, ezért ezt az ágazatot külön figyelemmel kísérik. Itt 400 kutató-fejlesztő cég adott be támogatást közel 7200 főre, melynek kérelmezett összege 5,2 milliárd forint. A legtöbb kérelem a fővárosból, Pest, Hajdú-Bihar és Csongrád megyéből érkezett, ebből a kis- és középvállalkozások 40 százalékot, a mikrovállalkozások 30, a közepes nagyságú vállalkozások 12, míg a nagyvállalatok 7 százalékot tesznek ki. Hamarosan konkrét munkahelyteremtő intézkedéseket fog bejelenteni a kormány.

Jelen pillanatban 1809 fertőzött van összesen. Ez a szám 1 nap alatt 28 fővel emelkedett, ez igen mérsékelt adat, bár még mindig 5 fő halt meg – mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos.

688 fő van kórházban, 62 százalékuk Budapesten, 45 fő van lélegeztetőgépen. Minden tekintetben csökkenőben vannak az adatok, kivéve a fertőzöttek száma, de ott is csökken a növekedés. Az egyetemek által vizsgált reprezentatív vizsgálatok tegnap megjelent adatai nagyon kedvező képet mutatnak.

A bölcsődei és óvodai ügyelet kapcsán az országos tisztifőorvos kiemelete: csak egészséges gyereket vigyenek be az intézményekbe, s tanítsák meg nekik a személyi higiénés szabályokat, amit segítséggel remekül meg tudnak csinálni, még ha kicsik is. A gondozók, óvónők és dadusok figyelmét a fertőtlenítés betartására hívta fel. A 65 éven felüli dolgozók csak szabad elhatározásukból vegyenek csak részt a gyerekek körüli teendőkben.

Tegnap 37 helyszínre, 26 kórházba és 17 védekezésben résztvevő szervezethez juttatta el a rendőrség az egyéni védőeszközöket – jelentette ki Kiss Róbert rendőr ezredes, majd hozzátette, hogy ma újra megnyílt két osztrák-magyar határ, Alsószölnökön és Jánossomorján.

Eddig 535 hatósági házi karanténban lévő lakos vállalta önként az elektronikus ellenőrzést, miközben az elmúlt egy napban 725 hatósági házi karantén kellett elrendelni, s 258 esetben történt rendőri intézkedés. Vidéken továbbra is ellenőriznek, 55 fővel szemben kellett intézkedni országszerte.

"Nehéz megmondani, melyik a legkockázatosabb krónikus betegség a koronavírus-fertőzés szempontjából, de a hazai helyzet, miszerint a halálozásokat 50 százalékban szív- és érrendszeri betegségek, 25 százalékban a daganatos betegségek okozzák, itt is ez a helyzet" – válaszolta az országos tisztifőorvos újságírói kérdésre válaszolva.

