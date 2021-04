Órákon belül meglesz a 3 millió oltott Magyarországon

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 969 647 fő, közülük 1 250 582 fő már a második oltását is megkapta - kezdi szokásos napi jelentését az Operatív Törzs. Bár nem írják, de teljesen egyértelmű, hogy órákon belül elérjük a 3 millió oltottat Magyarországon. Húsvét óta ugyanis már napi 70 ezer körül mozog az oltások száma, tehát bőven meglesz a következő mérföldkő, mellyel kapcsolatban legutóbb Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy ezen a ponton újabb döntéseket hoz majd a kormány a fokozatos újraindítással kapcsolatban. (Tegnapi előrejelzésünkben a szóba jöhető lépéseket és a várható menetrendet részletesebben is kifejtettük.)

Az, hogy ma meglesz a 3 millió oltott személy, azt is jelenti egyben, hogy az elmúlt egy hétben több mint félmillió embert oltottak be.

Ami a járványhelyzettel kapcsolatos friss számokat illeti, azok felemásan alakultak - mondhatnánk, szokás szerint. Kedd - vagyis hét eleje lévén - rendre kevesebb új fertőzöttet azonosítanak a megelőző pár nap és a hétvégi alacsonyabb tesztszámok révén. Így az elmúlt 24 órában diagnosztizált 2837 új fertőzött még csalóka adat, ennek örülni legfeljebb csak a következő napok számai ismeretében lehet. Kevesebb tesztet is végeztek, 15 467-et, ami azt jelenti, hogy a pozitivitási arány még mindig magas, 18,34 százalék.

A járvány kezdete óta összesen 728 078 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 980 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 431 124 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 272 974 főre emelkedett.

10 818 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 209-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 30 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 15 százalékos átlaggal. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Ma Pfizer, AstraZeneca, Szputynik oltóanyagok érkeznek, és megérkezik a Janssen első szállítmánya is. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon folytatódik a regisztráltak oltása. A következő napok oltási tervéről az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján számolunk be.