Orbán Viktor figyelmeztet, nem dőlhetünk még hátra

A miniszterelnök a munkaerőpiacról is beszélt péntek reggel a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök azt jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt nőtt a munkanélküliség. Orbán Viktor szerint 130 ezer munkahely veszett el. A járvány miatt 4,3 millióra csökkent le a foglalkoztatottak száma. A közelmúltban viszont megfordult a folyamat és június második felétől ismét több munkahely jött létre, mint amennyi megszűnt, ami a miniszterelnök szerint áttörést jelent.

(MTI fotó) (MTI fotó)

A Gazdasági Operatív törzs azon dolgozik, hogy a járvány késleltetett hatásait tudják kezelni. A miniszterelnök szerint a korábbi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a válságok közvetlen hatását követően újabb hatások lehetnek, ez most is fenyeget. Orbán Viktor szerint januárban újabb válságos helyzet jöhet, amire igyekeznek már most felkészülni.

A mostani helyzet kapcsán a miniszterelnök jelezte, hogy csökken az álláskeresők száma itthon, ezt pedig a kormány korábbi intézkedéseivel indokolta. A munkahelyvédelmi bértámogatási program keretében szerinte 200 ezer munkavállalónak segítettek, míg a kutatás-fejlesztési bértámogatási programban eddig 18 ezer munkavállaló után vették igénybe. Kiemelte a májusban indult munkahelyteremtő bértámogatási programot is, amely révén 70 ezer álláskereső állhatott munkába.