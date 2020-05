Orbán Viktor megadta a Brüsszel által kért garanciát - jöhet az uniós kölcsön

A magyar kormány megadta a Brüsszel által kért állami garanciát, így ha a többi uniós tagállam is így tesz, akkor folyósítható lesz Magyarország számára is uniós kölcsön kedvező feltételek mellett a koronavírus-járvány miatt hirtelen megemelkedett közkiadások finanszírozására.

Bár minden tagállam igénybe veheti majd az eszközt, az elsősorban a válság által legsúlyosabban érintett gazdaságokban dolgozók számára fog különösen fontos biztonsági hálóként szolgálni. Az eszköz azt követően áll majd rendelkezésre, hogy valamennyi tagállam rendelkezésre bocsátotta garanciáit, és 2022. december 31-ig lesz igénybe vehető. Ezt a garanciát adta most meg a magyar kormány.

