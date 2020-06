Orbán Viktor Minszkben: "Elvileg minden jó"

Aljakszandr Lukasenka szintén arról beszélt, hogy sem a politikai, sem a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok nem felelnek meg annak, mint amit elérhetne a két ország. Az áruforgalom mértékének is nagyobbnak kellene lennie a jelenleginél Magyarország és Fehéroroszország között - mondta.

A szándékot Orbán még a kiutazása előtt ki is hangsúlyozta azzal, hogy elrendelte: 165 millió forintból felújítunk egy templomot Fehéroroszországban.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

- folytatta Orbán Viktor -, ám "ebből keveset hoztunk ki, nem elég szorosak a politikai kapcsolataink", a gazdasági együttműködés volumene is szerény, pedig Fehéroroszország egy fejlett ország, Magyarország mindig is tisztelte a gép- és élelmiszeriparát, kultúráját, sportteljesítményét.

A Függetlenségi Palotában Orbán Viktor megtiszteltetésnek nevezte, hogy ő az első magyar miniszterelnök, aki hivatalos látogatást tesz Fehéroroszországban. "Régóta tartoztunk" ezzel a látogatással - jegyezte meg, jelezve azt is, hogy Aljakszandr Lukasenka utoljára 1994-ben járt Magyarországon. Hozzáfűzte, reméli, ez is változik majd.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!