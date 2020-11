Orbán Viktor szerint meg kell győzni a bezártság ellen tiltakozókat

A vírus sincs könnyű helyzetben, mert a vakcina már a láthatáron van, hamarosan megtudjuk védeni magunkat a vírus támadásától - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerda este a TV2 Tények című műsorában az Index tudósítása szerint.

Most, hogy meghoztuk az intézkedéseket, 99,99 százalék, hogy túléli az egészségügy a pandémiát. Noha hiába hozunk döntéseket, ha az emberek nem segítenek. Ha azt kérdezi, hogy ma milyen állapotban van az egészségügy, akkor azt kell mondanom, hősies állapotban van az ellátórendszer. Emberfeletti és erő feletti munkát végeznek. Ha minden úgy menne, mint eddig, az orvosok elestek volna. Az intézkedésekkel állni fogják a sarat

– hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve, nagyon jó orvosaink, nagyon jó ápolóink vannak, akiknek egyetlen egy dolog fontos: rajtunk segítsenek, minket, magyarokat megmentsenek. Ezután az újabb korlátozásokról kérdezték, amelyről elmondta: meglepte, hogy mennyi „búcsúbuli” volt kedd este zárás előtt.

Orbán szerint most a bezártság ellen tiltakozókat is meg kell győzni, hogy legalább egy hónapra tartsák be a szabályokat. Az ezek betartatására induló járőrcsoportokban vegyesen fognak részt venni rendőrök és katonák. De ez nem hadiállapot, nem szükséghelyzet, hanem veszélyhelyzet, amikor a katona támaszt adhat, de fellépni egy állampolgárral szemben a rendőrnek van meg a szükséges felhatalmazása.

Nincs még olyan vakcina, ami a négy szükséges próbát megugrotta volna, olyan ami az első hármat, viszont igen. A kormányzat célja, hogy az uniós, orosz, és kínai vakcina is elérhető legyen, amint ezek piacra kerülnek.

A szigorítások hatásának érzékelésére legalább két hétre szükségünk lesz. Karácsony lesz, a kérdés az, hogy hányan lehetünk ott a pillanatnál. Ma csak reményről tudok beszélni: azt remélem, hogy más európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is a karácsonyi ünnepet szabadabban lehet megünnepelni, mint ahogyan most élünk. Visszatérünk rá, nem akarok olyan ígéretet tenni, amelynek nem tudok eleget tenni

– zárta ezzel kapcsolatos gondolatait Orbán Viktor, majd elmondta: talpon kell tartani a vállalkozásokat, hogy azok ne küldjék el dolgozóikat. „A munkaalapú társadalom eszméjéből nem engedünk a járványkezelés ideje alatt sem" – fogalmazott Orbán Viktor az Index tudósítása szerint.