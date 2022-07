Orbán Viktor szerint most a hadseregre kell a pénz, nem fizetésemelésre

A heti NATO-csúcsról hazatért miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban a hadsereg védelmi képességének gyors javítását és a határvédelem létszámbővítését jelölte meg a legfontosabb rövid távú feladatként.

Ezt ismételgette: háborús helyzet, háborús gazdaság, háborús infláció. Fotó: MTI Ezt ismételgette: háborús helyzet, háborús gazdaság, háborús infláció. Fotó: MTI

Drámainak, súlyosnak nevezte az ukrajnai háborút, ami egyre kijózanítóbb. Szavai szerint mind világosabb, hogy az oroszok számbeli fölénye erősödik, sok az ukrán áldozat és a front közeledik.

"A NATO-csúcsról hazafelé égett a piros lámpa a fejemben, nagyon súlyos a helyzet" - mondta.

Közölte, hogy utasította a hadsereg vezetését, hogy "meg kell tekerni a kurblikat, be kell rúgni a motort". Vagyis gyorsítani kell, méghozzá nagyon rövid idő alatt a hadsereg fejlesztését.

Állítása szerint nem elég a határvédelemben eddig alkalmazott módszerek és létszám, ezért legalább 2-4 ezer embert fel kell venni és kiképezni, ugyanis a "migráns áradatot" csak így lehet megfékezni. Ehhez a korábbi EU-s csúcson ismételten uniós támogatást kért. Azt is mondta, hogy ha a Belügyminisztérium keretein belül nem tudják megszervezni a határvédelem átalakítását, akkor "van egy B terve".

A kormányfő határozottan lesöpörte az asztalról a különféle béremelési és fejlesztési igényeket, amikról a parlamentben hallott a minap.

"Ne álljanak elő most különféle 20-30 vagy még több százalékos bérigényekkel, most nincs itt ennek az ideje. Az a siker, ha nem csúszunk vissza, most ez van napirenden" - jelentette ki.

Majd megismételte azt a kormányzati szöveget, hogy mindent megvédenek: a rezsit, a nyugdíjak értékét és a családi támogatásokat.