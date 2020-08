Orbán Viktor szerint nincsenek veszélyben az uniós forrásaink

Magyarország az uniós mentőcsomagból és költségvetésből összesen mintegy 40,7 milliárd euró vissza nem térítendő támogatáshoz juthat, továbbá 10 milliárd euró hitelt vehet fel. A kormányfő szerint nincs olyan veszély, hogy politikai okokból pénzügyi szankciókat vezetnek majd be Magyarország ellen.

az uniós költségvetés és mentőcsomag együttesen komoly gazdasági lehetőséget teremt Magyarország számára. Az is tény ugyanakkor, hogy a koronavírus-járványra adott uniós válasz, vagyis a közös hitelfelvétel szemben áll a magyar kormány elmúlt évtizedben folytatott államadósság-csökkentő politikájával és olyan adósságközösség irányába tett lépést jelent, amely példátlan az Európai Unió történetében.

valamennyien elkötelezettek vagyunk a jogállam iránt. Azt is tükrözi, hogy valamennyien fontosnak tartjuk az Európai Unió, tehát az európai, ezen belül a magyar adófizetők pénzügyi érdekeinek védelmét. A megállapodás ugyanakkor nem tartalmaz kétértelmű politikai kijelentéseket, így a betartása esetén nem fenyeget az a veszély, hogy politikai vagy ideológiai okokból bármely tagállammal, így hazánkkal szemben pénzügyi szankciók bevezetésére kerülhessen sor

Világossá tettem, hogy Magyarország és különösen a jelenlegi kormánypártok vezetői elkötelezettek a jogállamiság mellett, és akkor is azok voltunk, amikor a kommunizmus időszakában a totalitárius diktatúrával szemben kellett a jogállamiságért küzdenünk. A világos jogi kategóriák nélküli politikai vádak jogállamiság címszó alá gyűjtése azonban éppen a jogállam alapelveit sérti

- fogalmazott a miniszterelnök. Szerinte a német kormány képviselője is visszaigazolta azt a szándékot, hogy Németország az elnöksége hátralévő szakaszában az eljárás lezárására fog törekedni.

Magyarországgal szemben az Európai Parlament politikai szempontok alapján meghozott, jogilag is vitás döntése folytán immáron két éve folyamatban lévő eljárás során Magyarország minden felvetést megválaszolt, minden kétséget eloszlatott, és minden vádat megcáfolt, amely a magyar demokrácia és jogállami intézményrendszer működésével kapcsolatosan felmerült. Ezért megítélésünk szerint semmilyen akadálya nincs annak, hogy az eljárás lezáruljon

Hazánk az uniós mentőcsomagból és költségvetésből összesen mintegy 40,7 milliárd euró vissza nem térítendő támogatáshoz juthat, továbbá 10 milliárd euró hitelt vehet fel. A teljesítendő befizetések nagysága mintegy 11 milliárd euró lesz. A befizetések és az elnyerhető források egyenlege mintegy 30 milliárd euró hét év alatt, azaz Magyarország a nemzeti jövedelme százalékában kifejezve évente átlagosan 2,8 százaléknak megfelelő többletforrást vonhat be. Ez a hatodik legmagasabb összeg, és Litvánia kivételével kizárólag olyan országok előznek meg bennünket, amelyeknek a nemzeti jövedelme a magyar alatt van.

Az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak címzett levélben számolt be Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Tanács júliusi ülésére kapott ötpontos parlamenti mandátum teljesítéséről.

