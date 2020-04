Orbán Viktor valamire nagyon készül

Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan fontos bejelentést tehet a koronavírus-járvánnyal kapcsolatba. A kormányfő Facebook-oldalára ugyanis kikerült egy hamarosan felirat. Ma kormányülés volt, ahol a május 3. utáni új kijárási szabályokat tárgyalta a kabinet. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján is elhangzott: a járvány elleni védekezés második szakaszába léptünk, amikor lehetőség van a korlátozások fokozatos, szigorú menetrend szerinti enyhítésére. A korlátozások enyhítésekor továbbra is fokozottan kell figyelni az idősekre.

