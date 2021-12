Őrlődnek a szülők: oltassák a gyereket, vagy ne?

„Jelen pillanatban fogalmunk sincs, mi legyen. Most úgy gondolom, hogy Vincét elvisszük előtte ellenanyag szűrésre, hiszen lehet, hogy észrevétlenül átesett már a Covidon” – mondja Dalma, aki ő maga is pár hete fertőződött meg koronavírussal.

A kapott eredménytől teszik függővé, hogy beoltatják-e 9 éves gyermeküket, vagy még kivárnak.

„Ha teljesen védtelen, akkor az oltás mellett voksolunk! Mi is félünk az esetleges mellékhatásoktól, de ettől a borzalomtól is, úgyhogy inkább igen, mint nem” – foglalja össze dilemmáit.

Sok szülő még tanácstalan.

Sándor vesszőparipája viszont az - akinek két gyermeke közül a nagyobb esik bele az érintett korosztályba, - hogy a harminc évvel ezelőtti, internet nélkül, világban egy ilyen esetben már 90 százalék fölött mozogna az ország átoltottsága.

„Nem hiszek a bőr alatti chipekben, ahogy a megvásárolt orvostudományban sem. Én nem azért oltattam be magam, hogy utazhassak. Bár az elején bennem is volt ellenállás, de józanul végiggondoltam, - a világháló "segítsége" nélkül - hogy nincs semmiféle összeesküvés. Ennek ellenére egyelőre nem szeretném beoltatni a gyerekeimet, bár nincs bennem passzív ellenállás. Megnézem, hogy alakulnak az esetszámok a korosztályban és utána döntenék, belekalkulálva természetesen, hogy néhány hét eltelik az oltás és annak hatása között” – válaszolja az édesapa arra a kérdésre, be szeretné-e oltatni kislányát, vagy sem.

Ugyanakkor Sándor felesége azt mondja, nincs meggyőződve az oltás hatékonyságáról és indokoltságáról, főleg az ilyen kiskorúak esetében.

„Nem ők a veszélyeztetett korosztály és egy sebtében fejlesztett oltásban akkor sem tudok bízni, ha bárki bármit mond. A gyerekeinknek csak a kötelező oltásokat adattam be eddig is.”

Klári úgy gondolja, hogy ez a vírus súlyosságát tekintve (számára nem meggyőző módszerekkel készített statisztikák alapján meghatározott halálozási számokkal) nem említhető egy lapon például a kanyaróval.

„Jelen helyzetben, amikor úgy látszik, komolyabb lezárások nincsenek kilátásban a választások előtt, s az átoltottság sem fog látványosan emelkedni, a vírus pedig minden évben jobban terjed, mert össze-vissza mutálódik, előbb-utóbb csak a természetes fertőződés segíthet. Hozzáteszem, hogy a családunkban szerencsére nincs olyan, akinek komolyabb betegsége lenne, akkor valószínűleg máshogy állnék ehhez” – mondja az anyuka.

Az általunk megkérdezett harmadik édesanya szerint is nagyon nehéz a kérdés, oltassák-e a gyerekeket, vagy sem.

"Őrlődünk rajta rendesen már napok óta. Nyílván a legjobbat szeretnénk, de konkrét választ egész egyszerűen most nem tudnék adni".

Egy másik édesapa pedig széttárta a kezét:

"Teljesen tanácstalanok vagyunk, egyelőre próbálunk tájékozódni és információkat szerezni. De megint azt érzem mint a harmadik oltásnál, hogy érdemi útmutató nélkül van rám bízva egy szakmai döntés" - mondja András.

A háziorvos szerint két ok miatt is fontos az oltás

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetője csütörtökön az RTL Reggeli című műsorában arról beszélt, hogy két ok miatt javasolja a kicsik Covid-oltását.

„Azért igen fontos a gyermekek beoltása, mert ők az egyik legnagyobb fertőzést szállító korosztály, de azért is, mert a jelenlegi mutáns sokkal több gyereket betegít meg, és kerül kórházba, mint az eredeti, vuhani vírusnál” – magyarázza az oltás indokoltságát a háziorvos.

Az EMA szerint 5 és 11 év közötti gyermekeknél a Comirnaty adagja alacsonyabb lesz, mint a 12 éves és idősebb embereknél alkalmazott adag (10 mg a 30 mg-hoz képest). Az idősebb korosztályhoz hasonlóan két injekció formájában adják be a felkar izmaiba, három hét különbséggel. A Pfizer vakcináját, a Comirnaty hatékonyságát csaknem 2000, 5 és 11 év közötti gyermek esetében számolták ki, akiknél nem volt korábbi fertőzés jele. Ezek a gyerekek vagy az oltást, vagy placebót (hatóanyag nélküli injekciót) kaptak. A vakcinát kapott 1305 gyermek közül háromnál fejlődött ki a Covid-19, míg a placebót kapott 663 gyermek közül 16-nál. Ez azt jelenti, hogy ebben a vizsgálatban a vakcina 90,7 százalékban hatékony volt a tünetekkel járó Covid-19 megelőzésében (bár a valós arány 67,7 százalék és 98,3 százalék között lehet).

Az 5 és 11 év közötti gyermekeknél a leggyakoribb mellékhatások hasonlóak a 12 éves és idősebb gyermekeknél tapasztaltakhoz. Ide tartozik az injekció beadásának helyén fellépő fájdalom, fáradtság, fejfájás, bőrpír és duzzanat az injekció beadásának helyén, izomfájdalom és hidegrázás. Ezek a hatások általában enyhék vagy mérsékeltek, és az oltást követő néhány napon belül javulnak.

A CHMP (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága) ezért arra a következtetésre jutott, hogy a Comirnaty előnyei 5–11 éves gyermekek esetében meghaladják a kockázatokat, különösen azoknál, akiknél olyan állapotok állnak fenn, amelyek növelik a súlyos COVID-19 kockázatát.