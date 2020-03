Országos Kereskedelmi Szövetség: nem játszunk az árakkal, és pánikvásárlásra most sincs ok

Nincs ok a pánikvásárlásra - röviden így foglalható össze az Országos Kereskedelmi Szövetség pénteki közleményének üzenete. Az Aldit, az Auchant, a Lidlt, a Penny Marketet, a Spart és a Tescót a tagjai között tudó OKSZ a néhány héttel ezelőtti üzenetét ismétli meg, már az országos veszélyhelyzet kihirdetése után. Az ugyanis szemlátomást újabb bevásárlási-spájzolási hullámot indított meg a koronavírustól tartók körében.

Illusztráció (MTI) Illusztráció (MTI)

Mint az OKSZ most is írja, élő kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek minden érintett területen a kormánnyal, a hatóságokkal, továbbá a beszállítókkal is. Beszállítóikkal együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan most is mindent megtesznek azért, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudják. Előfordulhat ugyanakkor, teszik hozzá most is, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás (rendelés a gyártótól, szállítás, rakodás) időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet. Az áruházak eddig pótolni tudták a polcokról kifogyott élelmiszereket, mivel a gyártók a kereskedők rendeléseit teljesítik.

Az OKSZ tagvállalatai továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.

Indokolatlan áremelkedések: az OKSZ-nél még a gyanú jelét is visszautasítják

A kormány figyelni fogja a boltokban az árak alakulását, válaszolta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a veszélyhelyzet bejelentésekor szerdán, újságírói kérdésre. Mint Gulyás elmondta, látnak olyan jeleket, hogy a kereskedők visszaélnek a kialakult helyzettel, ezért minden ilyen esetben hatósági vizsgálatot fognak indítani.

A miniszter kijelentésére reagálva Vámos György, az OKSZ főtitkára megkeresésünkre elmondta, a szövetség tagvállalatai alá tartozó áruházaknál még a gyanú jelét sem tapasztalja annak, hogy nyerészkedési szándékkal nőttek volna meg az árak. Ennek még a feltételezést is visszautasította Vámos György.

Egyúttal hozzátette: azoknál a termékeknél, ahol áremelkedés tapasztalható, ott a beszerzési ár is megemelkedett. Európa szerte sok helyen zárlat van, emiatt nemzetközi szinten is megugrott a beszerzési ár (például szájmaszkoknál). Vámos szerint élesen külön kell választani azt a helyzetet, amikor egy termék ára a beszerzési ár miatt nő meg, illetve azokat az eseteket, ahol nyerészkedni akarnának.

Az OKSZ főtitkára egyetért a kormány azon lépésével, hogy szükség van ellenőrzésekre, de egyúttal nyomatékosan azt is hangsúlyozta, célirányos ellenőrzésre van szükség, azaz oda menjen ellenőrizni a hatóság, ahol felvetődik a gyanú.

Mit tehetünk a biztonságos vásárlásért?

A szövetség a családok biztonsága érdekében ezúttal külön ajánlásokat is megfogalmaz. Ezek a következők: