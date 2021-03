Ötféle védettség alakulhat ki a koronavírus-fertőzés után

A legtöbben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a koronavírus-fertőzés után mennyi ideig maradhat védett az ember, s erre most egy friss tanulmány adhat válaszokat. A semlegesítő antitestek szintje és változása alapján 5 csoportot állapítottak meg, de az 5. csoport inkább csak tudományos érdekességű, ezért laikusok számára az első négy csoport érdekes - írják Pécsi Virológusok közösségi oldalukon.

A többség fél évig is védett marad. Fotó: Depositphotos A többség fél évig is védett marad. Fotó: Depositphotos

A kutatók által vizsgált 164 beteg mintáit több időpontban is vizsgálták, az utolsó vizsgálat 6 hónappal (180 nap) a tünetek megjelenése után történt!

- 1 csoport: az ide tartozó személyeknél nagyon alacsony (szinte negatív) semlegesítő antitest szintet mutattak ki már a betegség kezdetén is. Ez a vizsgálat betegek 12 százalékát érintette (19/164 beteg).

- 2. csoport: ezeknél a betegeknél a betegség kezdetétől számított körülbelül 20 napig magas, majd nagyon gyorsan csökkenő semlegesítő antitest szintet mértek. Sok esetben 180 nappal a tünetek kezdetétől már nem volt kimutatható semlegesítő antitest szint. 27 százaléka (44/164) a betegeknek ebbe a csoportba tartozott.

- 3. csoport: ide azokat a személyeket sorolták, akik szintén magas semlegesítő antitest szintet produkáltak az első 2-3 hétben, de a csökkenés lassú volt és még 180 nap után is volt egyértelműen mérhető semlegesítő antitest szint. A betegeknek 29 százaléknál (52/164) írták le ezt a jelenséget.

- 4. csoport: itt vannak a „legszerencsésebbek”, hiszen náluk a betegség kezdetétől számított 6 hónap múlva is magas semlegesítő antitest szintet mértek. A legtöbb beteg, 32 százalék (52/164) tartozott ebbe a vizsgálati csoportba és ők zömmel súlyosabb klinikai tünetekkel vészelték át a fertőzést.

- 5. csoport: csak három ember tartozott ide, akik szokatlanul magas antitest-növekedést mutattak a lábadozásuk alatt.

"Nagyon fontos, hogy a sejtes immunitás alapját képező T-sejt válasz, minden csoportban hasonlóan magas volt" - hívják fel a figyelmet a kutatók.

Mindebből persze kiderül, hogy a végre kézzel fogható eredmények ellenére az, hogy melyik csoportba tartozunk, a véletlen műve, s csak utólag derül ki, vagy lehet, hogy akkor sem. Egy biztos: a semlegesítő antitestek szintje nagyon eltérő lehet a COVID-19 betegségből felépült betegek estében, és minden esetben ezt csak egyéni szinten lehet mérni!

További tanulság, hogy 61 százalékban az átvészelt fertőzötteknek a tünetek kezdete utáni 180. napon is van „elégséges” semlegesítő antitest szintjük, tehát rendelkeznek valamilyen szintű védettséggel.

A tanulmány arra is választ ad, hogy a semlegesítő antitestek szintje és változása mégis nagyban függ a betegség átvészelésekor megjelenő klinikai tünetek súlyosságától (erről egyébként korábban egy infektológussal is beszélgettünk, mi is az igazság). Súlyosabb betegség esetén magasabb antitest szint alakult ki, ami hosszabb ideig fenn is maradt a szervezetben.

Mivel az átvészelt betegek legalább 39 százalékánál alacsony (vagy teljesen negatív) a semlegesítő antitest szint, így nagyon fontos a járványügyi intézkedések folyamatos betartása (maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés).

A hosszabb távú, tartós immunitás elérése érdekében nagyon fontos az oltás felvétele és az átoltott lakosság arányának emelése!