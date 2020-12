Ötmillióért kaphatnak ajándékutalványt a médiahatóság nyugdíjasai

Már biztos, hogy egyes nyugdíjasok idén is kaptak utalványt - de nem a kormánytól. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) költségvetése az általánostól eltérő kiadásokat is megenged, ezt most a hatóság egy újabb megrendelése bizonyíthatja. Az NMHH üvegzseb szerződései között ugyanis október 30-i dátummal a következő bejegyzést lehet olvasni: nyugdíjas volt munkatársak részére ajándékutalvány beszerzése. A szerződő fél az Edenred Magyarország Kft. volt, míg a nettó beszerzési érték 5,1 millió forint.

Idén nem mindenkinek hoz utalványt a postás Forrás: MTI Idén nem mindenkinek hoz utalványt a postás Forrás: MTI

Nem teljesen bevett szokás az állami szférában (ápolók, tanárok például nem szoktak), hogy a nyugdíjba ment kollégák ajándékutalványt kapnak. Az NMHH-nak viszont van miből ilyen gáláns gesztusokat tennie, hiszen a 2020-as költségvetése 38,4 milliárd forint volt. Lapunk írta meg, hogy ha minden jól megy, akkor a médiahatóság munkatársai hamarosan vissza nem térítendő állami félmilliárdból felújított, magántulajdonban lévő hévízi luxusszállodában pihenhetik ki a fáradalmaikat. Az üvegzsebszerződésekből ugyanis az is kiderül, hogy a 2020-2023-as időszakra ismét a négycsillagos, superior kategóriájú Hotel Carbonával kötöttek szerződést 197 millió forintért.

A magyar állam és az Edenred kapcsolata nem volt mindig ennyire felhőtlen. A cég egyike annak a három francia utalványszolgáltatónak, amely alól a kormány 2011 végén kihúzta a jól jövedelmező, akkoriban 200 milliárd forintosra becsült piacot, hogy az űrt az Erzsébet Utalványforgalmazó tölthesse be. A g7.hu írta meg, hogy elsőként az Edenred pere ért véget 2016 decemberében, kamatok nélkül számolva 23 millió eurót, akkori árfolyamon 7,3 milliárd forintot ítéltek meg a vállalatnak. Erre jött rá a kamatokon kívül a perköltség, így Magyarországnak összességében 10,1 milliárd forintot kellett kifizetnie. A Cheque Déjeunernek 39 millió, a Sodexónak pedig 73 millió eurót ítélt meg a bíróság, így a közös számla végül összesen mintegy 50 milliárd forint lehetett.

Az Edenred talpon maradt, 2017-ben 1,16 milliárd forintos forgalom mellett már 61 milliós adózott nyereséget termelt. Ez nagy fordulat azok után, hogy 2012 és 2016 között összesen 662 milliós veszteség jött össze. Ma már újra gondjai lehetnek a cégnek, hiszen a 2018-as 1,6 milliárd forintos forgalomból még 296 millió forintos nyereség jött össze, de a november 30-án publikált 2019-es beszámoló már újra visszeesést mutat. A nettó árbevétel csak 984 millió forint lett, és újra masszív veszteségbe fordult a cég: 29,1 millió forint mínusz a 2018-as eredményhez képest 325 millió forintos csökkenést jelent.

Ráadásul a koronavírus a 2020-as üzleti terveket is alaposan felborította.

A járványügyi helyzet és ezáltal a kormány által 2020. márciusban elrendelt vészhelyzet jelentősen befolyással van a 2020-as üzleti évre. Az papíralapú és digitális termékeink iránt jelentősen csökkent a kereslet a vészhelyzet és a korlátozások ideje alatt. A tervtől való eltérés a kibocsátás tekintetében az érintett hónapokban a következő: csökkenés mértéke: 2020. áprilisban -45 százalék, májusban -47 százalék, júniusban -40 százalék

- olvasható Szendrő Tamás Zsolt ügyvezető értékelése a beszámolóban.

Az Erzsébet-utalvány már nem rivális, hiszen a végelszámolás alatt lévő Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2020. január 1-jétől már csak a beváltott utalványok elszámolásával foglalkozott. Az állami forgalmazó cég 2018-ban gigantikus méretű veszteséget könyvelt el: 5 milliárd forint mínusszal zárt, az elmúlt évet pedig több mint 900 millió forintos veszteséggel sikerült lehozni. A kormány 2018-ban változtatta meg a béren kívüli juttatások adózását, az Erzsébet is kikerült a kedvezményes adózás köréből, ami majdnem másfél éves haldoklást követően a konstrukció végét jelentette.

Most nem áll úgy a gazdaság, hogy a kormány osztogatni tudna a nyugdíjasoknak. Lapunk írta meg, hogy az inflációs adatok alapján a nyugdíjasok kompenzációra jogosultak, mivel az infláció magasabb, mint az év eleji nyugdíjemelés mértéke volt. Ebből mindössze 1,2 százalékos kompenzáció adódott, amit alapesetben novemberben fizetett ki az állam a jogosultaknak. Részben egyösszegben, részben beépítve az év hátralévő részében esedékes nyugdijba.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2017. októberében, az Idősek Tanácsa ülésén jelentette be, hogy decemberben 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapnak a nyugdíjasok. Majd 2018-ban húsvétkor is 10 ezer forintos utalványokat fizettek ki 29 milliárd forint értékben. Most ezek szerint nincs ennyi tartalék a költségvetésben. Bár például az NMHH jövőre már 40,7 milliárd forintos költségvetéssel tervezhet, így ebből megint juthat majd a nyugdíjba vonult egykori kollégáknak ajándék utalványra.

Maga a karácsonyi támogatás amúgy nem központi, nincs kötelező jelleggel minden településen, az önkormányzatok saját rendeletben döntik el, hogy a költségvetésükből mennyit tudnak erre a célra fordítani és milyen feltételekkel igényelhető.