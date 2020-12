Óvatosan, de erősödik az üzleti bizalom

A termelési és beszerzési alindexek novemberi értékei növekedtek, és továbbra is bővülést jeleznek, ahogyan az új rendelések alindexe is. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexe némileg csökkent, de 50 pont felletti értékével szintén további emelkedésre utal. A szállítási átfutási idő értéke viszont még mindig rendkívül alacsony, amivel erősen közrejátszik a BMI-index alacsonyabb novemberi értékében.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az idei a hetedik legalacsonyabb novemberi érték. Az elmúlt három évben a novemberi átlag ennél magasabb, 54,9 pont volt, és az idei érték elmarad az 1995 óta mért hosszú távú novemberi átlagtól is, ami 52,6 pont.

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított értéke 51,9 pontra emelkedett novemberben az előző havi 50,2 pontról, azaz a válaszadók második hónapja az előző havinál kedvezőbb folyamatokról számoltak be - közölte kedden a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!