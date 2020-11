Paks II. blokk: már elbírálás alatt vannak a védelmi tervek

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Közlésük szerint a felvonulási terület építményeihez eddig 12 kisebb engedélyt adtak ki, egyebek között irodaépületre, étteremre és konyhára, betonkeverő üzemre, betonvizsgáló laboratóriumra, acéltermékeket készítő műhelyre, több eljárás jelenleg is folyamatban van. Az új blokkokhoz kapcsolódó földmunkák megkezdésére a talaj-előkészítésre és résfalazásra vonatkozó OAH-engedélyek birtokában kerülhet sor.

A talaj-előkészítésre és résfalazásra vonatkozó engedélykérelmeket négy részletben 2021 első negyedévére várják. A létesítési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan közmeghallgatást is tartanak, a hatósági döntést 2021 szeptemberéig kell meghoznia az OAH-nak.

A honlapon felidézték: a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án nyújtotta be az OAH-hoz a több tízezer oldalas létesítésiengedély-kérelmet. A fizikai védelmi tervet a hivatal 2020. szeptemberben kapta meg, elbírálása várhatóan 2021 őszéig tart. Az Előzetes Biztonsági Jelentést 2020. októberben küldték el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek azért, hogy az általuk koordinált, nemzetközi szakértőkből álló csoport vizsgálja meg.

A Paks II. atomerőművi blokkok létesítésiengedély-kérelme mellett a létesítmény fizikai védelmi tervének elbírálása is folyamatban van - közölte honlapján az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerdán. A hivatal azt írta, hogy több kisebb engedély kiadása mellett megkezdődött a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentés nemzetközi szakértői vizsgálata is.

