Paks II gyorsan visszakapja a koronavírus miatt elvont pénzt

Eredetileg 2020-ban és jövőre is 77 milliárd forintot terveztek fizetni a két új blokk építéséért, de ezt a koronavírus-járványra hivatkozva idén 37 milliárddal csökkentette a kormány. Ennek ellenére az építkezések nem állnak le, és folynak az előkészületek. Lapunk korábbi kérdésére Gulyás Gergely miniszter azt közölte , hogy a koronavírus-járvány alatt sem kell változtatni az ütemterven. A miniszter akkor megerősítette, hogy a Paksra szánt idei költségvetési előirányzatból is átcsoportosítottak több tízmilliárd forintot a gazdasági csomagba. Gulyás Gergely szerint azonban ezt a pénzt a következő két évben visszapótolják, ezért szerinte egy nappal sem nyúlik el a beruházás kivitelezése. A költségvetési törvény terve alapján úgy tűnik, hogy a korábban csökkentett összeget már a jövő évben visszakapja a projekt.

