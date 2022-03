Pedagógus szakszervezetek: "Folytatjuk a sztrájk szervezését"

2022. március 7-étől elvileg visszamehetnek dolgozni a kötelező oltásról szóló rendelet miatt az állami közoktatási és a szakképzési rendszerből kiesett kollégák, s a munkáltató döntésének függvényében március 7. és április 1. között kell megszüntetni a fizetés nélküli szabadságot. (A videó a mai egyik polgári engedetlenséget folytató budapesti iskolát mutatja).

A harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságnak a biztosítási jogviszony megszakadása miatt ugyanis súlyos következményei vannak. Sajnos ezért lesznek olyan kollégák, akik már nem mennek vissza korábbi munkahelyükre, sőt, időközben úgy döntöttek, hogy végleg elhagyják a pedagóguspályát.

A szakszervezetek szerint a kormányoldal nemrégiben még okafogyottnak titulálta az állami intézményekben dolgozók kötelező oltásáról szóló rendelkezésekkel kapcsolatos sztrájkkövetelést, sőt a bíróságnak beadott ellenkérelmükben e követelés jogellenességének megállapítását is kérte a kormány a bíróságtól. Az egyeztetésen a kormányoldal legutóbb is felvetette, hogy a háború miatt nem tartják-e indokoltnak a sztrájktárgyalások felfüggesztését.

"Most különösen aktuálisak a követelések, mivel még több munkavállalóra van szükség a közoktatási intézményekben, tekintettel arra, hogy immár a menekült gyerekeket, tanulókat is el kell látni. A kötelező oltásról szóló rendelet eddig is hihetetlen károkat okozott az ellátásban, mivel enélkül is egyre nagyobb, immár drámai a szakemberhiány" - áll a közleményben.