Pedagógusok Szakszervezete: „Örülünk, de csak részsiker a középiskolák májusra tolt nyitása”

„Mindenképpen örömteli fordulatnak értékeljük a bejelentést, pozitív elmozdulás a kormány eddigi merev álláspontjához képest. Bár az általános iskolákról, óvodákról, szakképzésről nem esett szó, tehát ez még félsiker, de bízunk abban, hogy itt is lesz még fordulat” – mondta el lapunknak az alelnök, hozzátéve: azt remélik, a kormány átérezte, hogy minden gyermekért felelős.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint további pozitív bejelentésben bíznak. Fotó: youtube Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint további pozitív bejelentésben bíznak. Fotó: youtube

Épp ezért a részsiker mellett óvatosságra is intenek, hiszen nincs még végleges szabályozás az érettségiről sem, ahogy a szakmai vizsgákról sem.

Mivel az általános iskolákról nem esett szó a miniszterelnök reggeli rádióinterjújában, a PSZ úgy látja, hogy a kormány hagyott egy kiskaput az április 19-i iskolanyitásokról szóló rendeletben, aminek köszönhetően az oktatás visszaállításáról a minisztérium dönt, tehát elképzelhető, hogy még a kisebb gyerekeket illetően is pozitív megoldás születhet.

Arra a kérdésre, hogy mi lehetett az a döntő pont, ami a középiskolák későbbi nyitására sarkallta a kormányt, Totyik Tamás úgy véli, hogy

„a szülők, a gyerekek, a szakszervezetek, a virológusok, orvosok és járványügyi szakemberek közös fellépése vezethetett eredményre, ami mindenkinek sikert jelenthet.”

Az alelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy társszervezetükhöz, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) hasonlóan nem a munkát, hanem a jelenléti oktatás megtagadását helyezték kilátásba április 19-étől, ami nem azonos a munka megtagadásával. A Munka Törvénykönyve egyébként is lehetőséget biztosít arra, hogy ha a munkavégzés másokra nézve veszélyes, akkor ezt megtehetik.

„Elhisszük, hogy a versenyszférának szüksége van a munkaerőre, de egyfelől felügyeletet most is biztosítanak a gyerekeknek az iskolákban, másfelől a brit mutáns a gyerekekre is egyre veszélyesebb” – jelentette ki Totyik Tamás, aki rámutatott arra is, hogy mivel a magyar állam az Európai Uniótól kapott bértámogatást, abból a kisgyermekükkel otthon maradó szülőkre is lehetne áldozni, ahogy sok ország megtette már ezt.

„Ez valóban családbarát lépés lenne” – tette hozzá az alelnök,

aki szerint a Robert Koch Intézet kiszámolta, hogy Magyarország mikor nyithatná újra az iskolákat. Ez pedig a magyar lakosságra vetítve napi 1400 fő új fertőzöttet jelent, ami a mai számokat látva, még valóban messzinek tűnik.