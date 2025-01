Pénz áll a házhoz pénteken a nyugdíjasoknak

Pénteken érkezik az emelt nyugdíj a bankszámlákra – közölte a kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Vitályos Eszter szerint januártól 3,2 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, ami 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 ezer forintos emelést jelent. Hozzátette, hogy februárban már ez az emelt összegű 13. havi nyugdíj érkezik.

„Garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést. Mivel idénre 3,2 százalékos inflációra számítunk, a nyugdíjemelés is ekkora” – fogalmazott a szóvivő. Ha az év végére kiderülne, hogy az infláció magasabb a most becsültnél, akkor is garantált az inflációkövető nyugdíjkiegészítés, fogalmazott.

(MTI)