Plusz 7,6 százalék: év végére vissza is pattanhat a járvány előtti szintre a brit gazdaság

80 éve nem látott sebességre kapcsol Nagy-Britannia gazdasági növekedésének az üteme az EY Item Club nevű brit gazdasági elemzőcsoport előrejelzése szerint. A csoport azzal számol, hogy a szigetország gazdasága év végére visszapattan a koronavírus-időszak előtti szintre, írja az elemzést ismertető cikkében a Guardian.

Az EY Item Club a vakcinaprogram további kiterjesztése és a megugró fogyasztói költekezések miatt idén 7,6 százalékos GDP-növekedést vár, amire 1941 óta nem volt példa. A brit gazdaság egyébként a G7-ek legrosszabb eredményét hozva 9,8 százalékkal zsugorodott tavaly.

Nagy gazdasági száguldás jöhet. (Fotó: Pexels/Recal Media) Nagy gazdasági száguldás jöhet. (Fotó: Pexels/Recal Media)

Az optimista előrejelzés közepette a brit hétköznapok éppen - ismét - felbolydultak, ugyanis a szigetország egészségügyi szolgálata, az National Health Service okostelefonos korona-appja a vártnál sokkal nagyobb tömegben jelzi a felhasználóknak, hogy koronával fertőzött személy közelében voltak, és azonnal vonuljanak házi karanténba, a vírus további terjedését megelőzendő. A jelenséget a pandémia szó mintájára a "pingdémia" becenévvel illették.

A jelzések olyan gyakoriak, hogy bizonyos szektorokban már konkrétan ezek okozzák a munkaerőhiányt: számos bolt, gyár, de a vasúti közlekedés is szenved miatta. Az éttermek, pubok személyzete is tovább fogyatkozik tőle, pedig a vendéglátó szektor már alapból szenved, hiszen a dolgozók nagy része vendégmunkás volt, akik többsége az első korona-évben otthagyta a pályát, több esetben pedig Nagy-Britanniát is.

Azt az EY is megjegyzi, hogy ha a jövőben a járványhelyzet rosszabbra fordul, és ismét korlátozások jönnek, az negatív hatással lesz a prognosztizált növekedésre. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a növekedést lassíthatja az infláció, és az, ha nő a munkanélküliség. A csoport szerint a fogyasztói árak inflációja 3,5 százalékos lehet az év végére, a munkanélküliség pedig 5,1 százalékra hághat, mielőtt 4,6 százalékosra csökken vissza a jövő évben.

(Guardian)