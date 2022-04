Rápirítottak a Pfizerre az új anti-Covid gyógyszere miatt

A Pfizer orális vírusellenes gyógyszere kifejezetten olyan nem súlyos Covid-19-ben szenvedő betegek számára ajánlott, akiknél a legnagyobb a komoly betegség kialakulásának és a kórházi kezelés kockázata, például nem oltottak, idősebb vagy immunszupprimált betegeknél.

A Pfizer új, szájon át szedhető Covid-gyógyszere azon a vizsgálaton alapul, amelyben 3078 beteg vett részt. Ebből kiderült, hogy a kórházi kezelés kockázata 85 százalékkal csökkent a kezelést követően. Egy magas kockázatú csoportban (10 százalék feletti a kórházi kezelés kockázata), ami 84-gyel kevesebb kórházi kezelést jelent 1000 betegre vetítve.

A WHO most arra hívja fel a figyelmet, hogy az alacsony és közepes jövedelmű országok azért szenvednek hátrányt, mert a gyógyszert csak a betegség korai stádiumában lehet beadni, viszont ezekben az országokban az átlagos napi tesztelési arány mindössze a nyolcvanad része a magas jövedelmű országokéhoz képest (márpedig a gyógyszer felírása előtt kötelező tesztelni).

A világszervezet ezen túlmenően kritikával illette a Pfizert azért is, mert a Gyógyszeripari Szabadalmak Tárával kötött licencszerződés korlátozza azon országok számát, amelyek részesülhetnek a gyógyszer előállításából.

Ugyan a Paxlovid néven forgalmazott gyógyszer április 22-én felkerült a WHO előminősítési listájára, de a generikus termékek még nem elérhetők minőségbiztosított forrásokból. Számos generikus cég (amelyek közül sok a Gyógyszertár és a Pfizer közötti licencmegállapodás hatálya alá tartozik) tárgyalásokat folytat a WHO előminősítésével, de eltarthat egy ideig, mire megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, hogy a gyógyszert nemzetközi szinten is szállíthassák - azaz megjósolhatatlan, mikor lesz mindenhol kapható.

A WHO ezért most nyomatékosan azt javasolja a Pfizernek, hogy tegye átláthatóbbá árképzését és ügyleteit, valamint bővítse ki engedélyének földrajzi hatályát a Gyógyszerszabadalmi Alappal, hogy minél több generikus gyártó kezdje meg a gyógyszer gyártását gyorsabban és megfizethető áron.

Úgy tűnik, nem csak a fejlődő országokban, de még Amerikában is gondot okoz a gyógyszer eljuttatása a szegényebb rétegekhez. Sok olyan ember, akik különösen ki vannak téve a COVID-nak rossz egészségi állapotuk vagy a minőségi orvosi ellátáshoz való hozzáférés hiánya miatt, köztük nem kevés színes bőrű és vidéki területeken élő ember, nem is tud arról, hogy a Paxlovid választási lehetőség lehet számukra – írja az npr.org.

Az amerikai kormány tavaly 20 millió adag gyógyszert vásárolt a Pfizertől, és együttműködött a céggel a tabletták szállításának felgyorsításán. Sok gyógyszertár mégsem tudta beszerezni a gyógyszert, és egyes orvosok haboztak felírni a készletek kimerülésével kapcsolatos aggodalmak miatt. Joe Biden új kampányba fogott emiatt, célja, hogy a következő hetekben megduplázza a tabletták elérhető helyeinek számát azáltal, hogy több tízezer gyógyszertár rendelheti meg a kezelést közvetlenül a szövetségi kormánytól.

Arról már a New York Times számol be, hogy Kamala Harris alelnök ma megkezdte a Paxlovid-kúrát, miután koronavírussal diagnosztizálták.

Today, after consultation with her physicians, the Vice President was prescribed and has taken Paxlovid.