Rekord profit és osztalék az Orbán-család volt cégénél

Az Orbán-család volt cége is príma évet zárt tavaly, a NAKK Zrt.-ből ki is vették a 217 millió forintos osztalékot.

Tavaly sem gazdagodott meg a cégből, de a forgalom már 118 millió forintra növekedett, ami egymillió forintos profithoz volt elég. Ezt nem is vette ki a cégből ifj. Orbán Győző, akinek 26 százalékos tulajdona van a GAMMA ANALCONT Kft.-ben. Ennek a cégnek még nem ismert a beszámolója.

A kormányfő másik öccse, ifj. Orbán Győző is növekvő tendenciát mutat, hiszen cége, a Hahót Tőzeg Kft. tavaly először lett nyereséges. A társaság 2017-ben vált ki a miniszterelnök családja által tulajdonolt a Gánt Kő és Tőzeg Kft.-ből, de 2017-ben és 2018-ban is veszteséges lett.

Lapunk írta meg , hogy a Nehéz Kő szállítmányozó cég is rekord évet zárt 2019-ben: 2,9 milliárd forintos forgalom után 139 millió forintos nyereség jött össze, amit a NAKK-hoz hasonlóan szintén az utolsó fillérig kivett osztalék formájában Orbán Győző.

Tavaly egy közbeszerzést nyertek meg: a MÁV Zrt. vasúti pályafelújítási, karbantartási munkáihoz szükséges szemcsés keveréket kellett beszerezniük 31,5 millió forint értékben. Tehát 217 millió forintot kivettek a cégből, amelyben Bihari Lajos a többségi tulajdonos, aki ügyvezető Orbán Viktor miniszterelnök apjának, Orbán Győzőnek a Nehéz Kő Kft. nevű cégében és korábban amúgy éppen a MÁV-nál töltött be vezető pozíciókat.

A NAKK Zrt. egy építőanyag-nagykereskedő cég: a 2018-as 1,5 milliárd forintos forgalom után tavaly már sikerült 3,9 milliárd forintos forgalmat bonyolítani. A profit pedig fel is ugrott 88 millió forintról 208 millió forintra. Ezt pedig nem hagyták bent a cégben.

Rekord évet zárt 2019-ben a NAKK Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt. (NAKK), amelyet 2016-ban alapított Orbán Áron, a miniszterelnök öccse. Az 51 százalékos részvénycsomagját az igazgatóság egyik tagja, Bihari Lajos vásárolta meg 2018-ban, aki ma is az Orbán-család bizalmi embere , hiszen ő az ügyvezetője a kormányfő apjának Nehéz Kő Kft. nevű szállítmányozó cégének.

