Rendkívüli bejelentést tehet Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz az Operatív Törzs 11-kor kezdődő sajtótájékoztatóján.

Az Operatív Törzs szokásos napi sajtótájékoztatója két dolog miatt is rendkívüli lesz. Egyrészt a megszokott kora délutáni időpont helyett ezúttal 11-kor állnak a nyilvánosság elé, másrészt ezúttal Orbán Viktor is jelen lesz. Utóbbi pedig arra enged következtetni, hogy rendkívüli intézkedésekről döntöttek, melyeket most fog ismertetni a kormányfő.

A miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal összefüggésben eddig ugyanis akkor állt az ország nyilvánossága elé - általában élő Facebook-bejelentkezés formájában -, amikor jelentős döntések születtek. Legutóbb a kormány által meghozott legelső gazdaságélénkítő intézkedéseket ismertette a kormányülés szünetében. De korábban az iskolák bezárását és az akciócsoportok létrehozását is ilyen formában jelentette be.

Ezúttal is tehát joggal feltételezhető, hogy további lépésekről fog beszámolni. Ezt alátámasztja egy szombat késő esti rövid videó is, melyet Orbán Viktor az akciócsoportok vezetőivel tartott megbeszélés előtt készített. Ebben arról beszélt, hogy a helyzet egyre súlyosabb, hétfő reggelre készül a haditerv.

Nem kizárt, hogy a sajtó által rendre felvetett kijárási korlátozásokról született döntés az elmúlt napokban, az pedig szinte biztosra vehető, hogy a rendeleti kormányzásra is kitér majd a tájékoztató során.

Hogy mivel járna a kijárási tilalom, azt ebben a cikkünkben szedtük össze nemrég.

Az Országgyűlés hétfő délutáni ülésén kerül egyébként napirendre a péntek késő este benyújtott törvényjavaslat, és az elmúlt napokban többször is felhatalmazást kért erre a kormány. Hétvégén Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője kérte a parlamenti pártok jóváhagyását egy Facebook-videóban. A parlamenti pártok egyébként a törvényjavaslat legvéleményesebb pontjának azt tartják, hogy ez alapján lényegében korlátlan ideig történő felhatalmazást kapna a kormány a rendeleti kormányzásra.