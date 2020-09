Ritka jelenség: Rekord bevétel és rekord veszteség az állam által felszámolásra ítélt Malév GH-nál

Bár a koronavírus-járvány hatására világszinten lebénult légi közlekedés miatt az állami tulajdonú Malév GH kritikus gazdasági helyzetbe került, júniusra fizetésképtelenné is vált, az elrendelt felszámolásához azonban az is hozzájárulhatott, hogy már 2019-ben is tetemes veszteséget halmozott fel - derül ki a cég 2019-es beszámolójából.

Nehéz megítélni, hogy konkrétan mi vezetett a pocsék eredményhez: az egyebek mellett a Wizz Air légitársaság földi kiszolgálást is végző Malév GH tavaly rekord árbevételt könyvelhetett el, hiszen a 2018-as 6,1 milliárd forintot 6,3 milliárd forintra sikerült feltornázni. A probléma, hogy míg 2018-ban minimális nyereséget mutattak ki sok év veszteséges működés után, addig 2019-ben rekord mínusz lett a vége: a 853 millió forinttal még a 2015-ös 600 milliós veszteséget is sikerült überelni.

Tehát már a 2020-as évnek is egy jelentős veszteséggel futott neki a vállalat, ezt fejelte meg a koronavírus okozta teljes káosz.

2020. január végével Európát is elérte a koronavírus járvány. Magyarországon is emelkedik az igazolt megbetegedések és karanténba zártak száma, egyúttal naponta újabb és újabb pandémiás intézkedéseket vezet be a kormány - határlezárások, kötelező karantén, személyforgalom korlátozása, áruforgalom erős kontrollja. Mindez az üzleti környezetet eddig soha nem látott módon befolyásolja, melyhez alkalmazkodni szükséges

- szerepel a beszámolóban. Nos, ez az alkalmazkodás nem igazán sikerült az állami cégnek. A beszámoló alapján az derül ki, hogy ugyan 2019-ben növekedtek a Malév GH bevételei, de a kiadásai még nagyobb mértékben gyarapodtak. Például 500 millió forinttal több lett a bérköltség. Még a fizetésképtelenség bejelentése előtt, április-májusban volt is egy 15 százalékos leépítés, akkor mintegy 65 emberttől köszöntek el.

Szintén nem sok jót jelent, hogy az állami társaság rövid lejáratú kötelezettségei is szépen meghíztak: a 2018-as 2,4 milliárd forintról 2019-ben már 3,7 milliárd forint szerepelt ezen a soron. Ezt pedig már a felszámoló is látja. Magáról a felszámolásról semmi hír.

Lapunk is megírta, hogy a kormány döntése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) június 26-án kezdeményezte az állami tulajdonú Malév GH Zrt. jogutód nélküli megszüntetése érdekében a felszámolási eljárás megindítását a társaság gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetére tekintettel. A cégbíróság július 8-án rendelte el a felszámolási eljárás megindítását.

Másnap a kormány a céget a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette. A felszámoló a szintén állami Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. lett, amely annak idején a Malév felszámolását is végezte, de többszöri kérdéseink ellenére sem árultak el semmit a felszámolás menetéről. Pedig bőven vannak kérdések:

Mi lesz az alkalmazottakkal?

Mekkora a cég tartozása?

Mire számíthatnak a hitelezők?

Mi lesz a cég eszközeivel, vagyonával, lesz-e pályázat/árverés?

Nagy piaci rést hagy majd maga után az állami cég. A Malév GH legnagyobb ügyfele az utóbbi néhány évben a Wizz Air volt, de ők szolgálták ki az Air China, az Air France, a Shanghai Airlines (China Eastern), az Egyptair, az Emirates, a Finnair, a KLM, a TAP Air Portugal, valamint a Tarom repülőgépeit és utasait is a budapesti repülőtéren. A mintegy hatmilliárd forintos forgalom lehetősége pedig felkeltette az érdeklődést.

Írtunk róla, hogy éppen akkor fut 36 milliárd forintos rekordévet a B+N Zrt. nevű takarítócég állami megrendelésekből, amikor leánycége, az Airport Service Zrt. arra készül, hogy betörjön az állam által váratlanul felszámolásra ítélt Malév GH reptéri piacára.