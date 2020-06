Rogán Antal ügynöksége 1,5 milliárd közpénzt adott luxusszállodák bővítésére

Nem csinált belőle titkot, sőt büszke is volt arra Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója , hogy állami pénzből segítik a luxusszállodák fejlesztését. Május közepén beszélt arról, hogy 85 milliárd forint összegű támogatást ad az ügynökség a 100 szoba feletti szállodák építésére és felújítására a vidéki Magyarország területén, 35 szálloda építése és fejlesztése eredményeként 1500 új szoba jön létre és 4200 megszépült szoba áll majd a vendégek rendelkezésére. A pályázat legnagyobb nyertese Mészáros Lőrinc, aki az Opus Global Nyrt.-n keresztül a Hunguest Hotels vidéki szállodáit összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthatja fel.

A Spirit Hotel Kft. többségi tulajdonosa Bálintfy Gábor ügyvéd. A cég remek évet tudhat maga mögött: a 2018-as 4,3 milliárd forintról 5,1 milliárdra hízott a bevétele 2019-ben, a nyeresége pedig 427 millió forintról 591 millióra. Most tehát az államtól közel annyi (500 millió forint) vissza nem térítendő támogatást kaptak szolgáltatásbővítésre és minőségfejlesztésre, mint az éves nyereségük. Bálintfy vagyonát korábban (2014-ben) mintegy 10 milliárd forintra becsülték, érdekeltségei közé tartozott a hévízi Hotel Carbona is, amelynek átadóján Orbán Viktor mondott beszédet és ahol az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság dolgozói szoktak pihenni.

