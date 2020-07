Rontott GDP-prognózisán az EKB

Az EKB honlapján pénteken publikált Survey of Professional Forecasters (SPF) 2020 harmadik negyedéves felmérés eredménye alapján az idén az euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) 8,3 százalékkal csökken, majd 5,7 százalékos növekedésbe vált át jövőre, amelynek üteme aztán a következő évben, 2022-ben 2,4 százalékos növekedésre mérséklődik.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!