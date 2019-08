Soha nem dolgozott még Ausztriában százezernél több magyar, most igen

Megint rekordot döntött az Ausztriában dolgozó magyarok száma, de a trend valójában sok éve töretlen. Minden nyáron megdől a korábbi csúcs, de néha télen is, mert a síszezonban is sokak el tudnak helyezkedni az idegenforgalomban. A magyarok távolabbi országokba is szívesen mennek, meglepően sokan mentek Csehországba, vagy az ottani gazdasági nehézségek ellenére Spanyolországba, Olaszországba. A hét sztorija.