Sok az új áldozat, sajnálatos rekord dőlt meg a fertőzéseknél

Nagyon jelentős számban ugrott meg a regisztrált, újonnan koronavírussal fertőzöttek száma: a szerda reggel közölt adat az eddigi legmagasabb a járvány másfél éves hazai történetében. Ráadásul a mintavételek kiugró számban mutattak érintettséget, hiszen a vizsgált személyek harmadánál mutatták ki a vírust. 12 637 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 044 852 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 519 főre emelkedett. Ez sajnálatosan sok áldozat, utoljára április végén vesztettük el a járvány miatt ennyi honfitársunkat. Öröm az ürömben, hogy ez nem jelent negatív rekordot.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 856 330 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 155 003 főre emelkedett. 6840 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 664-en vannak lélegeztetőgépen.

Egész héten Oltási akcióhét zajlik, ami a statisztikák szerint növelte az oltakozási hajlandóságot. A kedd reggeli adatok azt jelezték, hogy 131 ezren oltatták be magukat, és ebből 18,5 ezren először. A koronavirus.gov.hu az első két nap statisztikáit egyben közölte, mint írták, hétfőn és kedden összesen közel 256 ezer oltást adtak be, több mint 32 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért, közel 209 ezren pedig a megerősítő harmadik oltást vették fel. Ezek alapján tehát kedden 125 ezer vakcinát adtak be, amelyből 13 500 volt az első oltásukat felvevők száma. Az első oltásukat felvevők mostani száma ugyan messze elmarad a tavaszi időszak számaitól, ám a nyári-őszi időszakhoz képest mindenképpen jelentős javulást hozott az Oltási akcióhét.