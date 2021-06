Sok minden változik július 1-jétől

Jön az uniós oltási igazolvány

Július 1-jétől az európai uniós zöld útlevél Magyarországon is hatályba lép – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt héten. Az útlevél papíralapon a kormányablakokban lesz átvehető, elektronikusan pedig az ügyfélkapuból lehet majd kinyomtatni. Az uniós engedéllyel egyelőre nem rendelkező kínai és orosz vakcinák elfogadása egyelőre tagállamok közötti megállapodás kérdése marad.

Újraindítási hitelek

Az NHP Hajrá! program kivezetését ellensúlyozandó, július 1-jétől négy új konstrukciót vehetnek igénybe a vállalkozások. Elérhető lesz a Széchenyi folyószámlahitel Go!, amely kétéves, 0,1 százalékos fix kamatozású, legfeljebb százmillió forintos hitelkeretet biztosíthat a gazdaság szereplőinek.

Szintén rendkívül kedvező kamatozású termékként igényelhető a Széchenyi likviditási hitel Go!, amely szabadon felhasználható forgóeszközhitel. A maximum hároméves futamidejű hitel kamata fix, nettó 0,2 százalék.

Számos hitelcélra használható fel a magasabb összegű, legfeljebb egymilliárd forintig igényelhető Széchenyi beruházási hitel Go! és az Agrár-Széchenyi beruházási hitel Go!.

A legnehezebb helyzetbe sodródott ágazatot segítő Széchenyi turisztikai kártya Go! maximum 250 millió forintos folyószámlahitel-keretet nyújt az érintett szereplőknek, a futamideje akár három év. A nettó kamat, illetve egyéb díjtételek mértéke nullaszázalékos, és csupán a nettó kezességi díjat kell a vállalkozásoknak megfizetniük.

Új áfaszabályok

Július 1-jétől életbe lépnek az e-kereskedelmet, így a webáruházakat érintő új áfaszabályok. Ez az új szabályozás befolyással lesz azoknak az online piactereknek és webáruházaknak az áfa-kötelezettségeire, amelyek nemcsak magyarországi vásárlóknak, hanem az EU több országába is értékesítenek. Az EU-n belüli online értékesítés szabályai szerint jelenleg csak az adott tagállamba történő, meghatározott értékhatárt meghaladó értékesítések esetén kell az áfát a vevő helye szerinti tagállamban megfizetni, egyébként az eladó fizethet áfát a saját tagállamában.

Ezek a szabályok július 1-jétől úgy változnak, hogy a határon átnyúló, elsősorban magánszemély vevő részére értékesített termékek esetében az áfát szinte minden esetben a vevő helye szerinti tagállamban kell megfizetni, az ott érvényes áfa-mértékkel. Mindez azt is jelenti, hogy a webáruháznak a vevők tagállamainak minden egyes nemzeti adóhatósághoz külön-külön be kell jelentkeznie, majd az ott érvényes szabályok szerint külön-külön áfa-bevallásokat kell benyújtania és ennek megfelelő áfa-befizetéseket kell teljesítenie.

Áfamentesség és vámszabályok

A következő hónaptól kezdve megszűnik az Európai Unión kívülről érkező, 22 eurót meg nem haladó értékű áruk áfamentessége is. A július 1-jei dátummal a 22 euró alatti áruk áfamentessége szűnik csak meg, a vámmentességük nem. Az áruk behozatala 150 eurós összeghatárig – az alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a kölnivizek, továbbá a dohány és a dohánytermékek kivételével – továbbra is vámmentes, de az unióba érkező minden egyes küldeményre vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani. Könnyítést jelent ugyanakkor, hogy a jövőben kevesebb adatot kell majd megadniuk az ügyfeleknek az import árunyilatkozaton a NAV-nak a 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményeknél. Ilyen csomagoknál ezután két új lehetőség is lesz az áfafizetésre. További részleteket itt talál.

A jogszabályi változással egyidejűleg a Magyar Posta a vámkezeléshez egy teljesen új díjrendszert alakított ki, amely a termékek értékével arányosan, sávosan határozta meg a díjakat. Értéktől független, 399 forintos egységes díjat állapított meg a posta arra az esetre, amikor a termék értéke nem haladja meg a 150 eurót és a vásárló a megrendeléskor a webshopnak az áfával megemelt árat fizeti ki online. Az áfa kifizetése azonban hiába történik meg előre a vásárláskor, a vámkezelés akkor is kötelező.

Nincs több kézbesített újság

Július 1-jétől a posta megszünteti a napilapok kézbesítését is, csak június 30-áig biztosítják a napilapok, valamint a napilapot is tartalmazó lapcsomagok terjesztését, ezután a lapok kiadójának kell nyújtania a szolgáltatást előfizetőik számára.

Több ponton is változnak a nyugdíjszabályok

Július 1-jétől több szabály is módosul a nyugellátással kapcsolatban – hívta fel a figyelmet egyik korábbi cikkében az Adózóna.hu. Változás többek között, hogy a nyugdíjtörvény eddig úgy rendelkezett, a megállapított nyugellátásról nem lehet lemondani. Július 1-jétől ez módosul, az új előírás szerint a megállapított nyugellátásról – a kivételes nyugellátás kivételével – a megállapító határozat véglegessé válását követő 15. napot követően nem lehet lemondani.

Továbbá a 2020. június 30-áig terjedő időszakra a felszolgálási díj 81 százalékát, az azt követő időszakra viszont már a felszolgálási díj teljes összegét kell figyelembe venni az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározása során. (A felszolgálási díj után 2020. július 1-jétől az általános szabályok szerint fizet járulékot a biztosított, ám erre a Tny. a mostani módosításig nem volt tekintettel.) Ugyancsak a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapítását érinti az a módosítás, amely a járulékfizetési alsó határ alkalmazása esetén a minimálbér 30 százalékát nevesíti keresetként.

Tilos több műanyag forgalmazása

Életbe lép az egyszer használatos műanyagokat tiltó rendelet, aminek értelmében több terméket is kivezetnek. Ezek:

egyszer használatos evőeszközök és tányérok

műanyag szívószálak

fülpiszkálók

léggömbök pálcikái

és az oxidatív úton lebomló műanyag termékek

Az Európai Unió 2019 májusában fogadta el az egyszer használatos műanyagokat tiltó irányelvet, melynek a nemzeti jogszabályokba való bevezetését 2021-es határidővel várja a tagállamoktól. A magyar jogszabály – túlteljesítve az uniós előírást – kiterjed továbbá a műanyag zacskók használatának korlátozására is, amelynek falvastagsága 15 mikron és 50 mikron közötti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével.

Az egyik leggyakoribb egyszer használatos műanyagfajta, a bevásárláskor használt nejlon zacskók esetében részleges forgalombahozatali tiltással és a díjtétel növelésével szeretnék csökkenteni a felhasználást júliustól. Várhatóan lesz hatása annak, hogy a jellemzően ömlesztett élelmiszerek (zöldségek, húsok, péksütemények) csomagolására használt nejlon zacskók, hivatalos nevükön hordtasakok közül a 0-15 mikron közötti falvastagságú nagyon könnyű kategóriába esők termékdíja 33-szorosára 57 forint/kg-ról 1900 forint/kg-ra emelkedik – írta korábban a Piac&Profit.

A könnyű műanyag kategóriába tartozó (15-50 mikron közötti falvastagságú) hordtasakokból csak a biológiailag lebomló lesz forgalomba hozható, 500 forint/kg termékdíjjal terhelve. Valamint ezentúl a biológiailag lebomló műanyagból készült zacskók után is kell termékdíjat fizetni, falvastagságtól függetlenül 500 forint/kg-ot.

Mindemellett a gyártóknak bizonyos műanyagtermékek esetében tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztóknak is, egy kormányrendelet szerint július 3-ától a gyártóknak alkalmazniuk kell az egészségügyi betétek, tamponok és tamponapplikátorok, nedves törlőkendők, dohánytermékek és italpoharak esetében az uniós jelölési követelményeket, amelyek hozzájárulnak a hulladékok elhagyásának csökkentéséhez.

Nem is lehet aktuálisabb a műanyagmentes július. A kezdeményezést először 2011-ben hirdette meg az ausztráliai Műanyagmentes Alapítvány. Magyarország 2018-óta csatlakozik a kezdeményezéshez, amely során 170 ország társaságában emberek millióit buzdítják az egyszer használatos műanyag termékek mellőzésére.

A műanyagokat érintő szigorításokról bővebben itt olvashat részleteket.

Jönnek az online használati útmutatók

Júliustól a korábbinál szélesebb termékkörnél lesz kötelező használati útmutató, az esetek többségében viszont azt elegendő lesz online formában hozzáférhetővé tenni. A jelenlegi előírások szerint a használati útmutató csak külön jogszabályban vagy biztonsági szabványban meghatározott termékköröknél – egybek mellett játékoknál, villamossági cikkeknél vagy egyéni védőeszközöknél – kötelező. Július 16-ától minden nem élelmiszer termékhez közérthető és egyértelmű, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell mellékelni. A külön jogszabályban vagy szabványban nem nevesített termékkörökre a magyar nyelvű használati-kezelési útmutató online is kiadható.