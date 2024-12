Sokan retteghetnek, jövőre hatalmas létszámleépítések lehetnek

Az európai cégek komoly válságba kerültek, miközben a megerősödött távol-keleti cégek az itteni piacokból is szeretnének minél nagyobb szeletet kihasítani.

A céges autóvásárlók közül most inkább az elektromobilitas felé nyitnak – véli a szakember. Huszár István, a Husz Car Kft. tulajdonosa szerint a cégek egyre inkább a kínai gyártású járműveket részesítik előnyben a nyugat-európai modellekkel szemben, különösen a tisztán elektromos és a tölthető hibrid autók esetében. Úgy véli, hogy az elektromos autók piacán jelentős élénkülés tapasztalható.

Ha csökken az autógyártás, az nem csak a munkahelyekre veszélyes. Cser Zoltán, a pécsi EU Autó tulajdonosa szerint az új autók drágulása és csökkenő kínálata elkerülhetetlenül hatással lesz a használtautó-piacra is. A gyengébb minőségű és drágább új modellek miatt a használt autók ára várhatóan emelkedni fog , ahogyan az a Covid berobbanása után is történt, amikor az új autók hiánya jelentős árnövekedést eredményezett a használtautó-piacon.

Hatalmas létszámleépítések várhatóak az autógyártásban mind Európában, mind hazánkban, hiszen egyre drasztikusabban csökken az új autók eladása – írja az atv.hu. A piaci kereslet csökkenése, a verseny a kínai autógyártókkal, és a magasabb működési költségek miatt van szüksége ezekre a lépésekre például a Volkswagennél, ami hatalmas hatással van a hazai autóiparra is.

Az egyre drasztikusabban csökkenő eladások miatt kevesebb új autót kell legyártani, amihez értelemszerűen kevesebb munkaerő is szükséges.

