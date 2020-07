Stratégiailag kiemelt fontosságú lett a veresegyházi Gyermekliget lakópark becsődölt beruházója

Az újabb fordulatra 2020. március 16-án, azaz a koronavírus-járvány miatti vészhelyzet kihirdetését követően öt nappal került sor az ügyben, amikor is a Budapest Környéki Törvényszék megindította a TP Komplex felszámolását.

Az ügy miatt az első ütemben eladott, csaknem száz lakás vásárlója közül többen is, valamint a beruházást finanszírozó Travill Invest Zrt. feljelentették a TP Komplexet. Közben a beruházó a szerződések felmondásáról szóló értesítéseket küldött ki több lakónak , idén februárban pedig több lakásban kikapcsoltatta a vizet és a fűtést.

A Gyermekliget tulajdonjoga időközben a TP Komplextől átkerült az Ecomont Trade Kft.-hez. A Travill most visszaköveteli a kétmilliárd forintos hitelt, ám erre a beruházó szerint az ingatlanfedezetek nem elegendők, a visszafizetés forrását majd a Gyermekliget II. lakásainak eladásából tudják előteremteni. A lakók részben vagy egészben kifizették a lakásokat, de a használatbavételi engedélyt a beruházó nem szerezte meg, így a lakók papíron még csupán egy telek résztulajdonosai.

A cég 2016 novemberében fogott bele a veresegyházi Gyermekliget lakópark megépítésébe. A lakások megvásárlására többen is előszerződést kötöttek a TP Komplex Zrt.-vel, befizetve lakásonként félmillió forintot, később pedig végleges szerződést is aláírtak, részben vagy egészben kifizetve a vételárat - derül ki az Index.hu tavaly szeptemberi cikkéből . Ennek az összegnek a szerződés szerint a Travill Invest Zrt. számlájára kellett kerülnie, miután e cég biztosította a beruházónak a kétmilliárd forintos hitelt egy 2017 elején kötött szerződés alapján.

A TP Komplex 2013-as éves beszámolójának kiegészítő mellékletében ez olvasható: "A Társaság megalakulásakor azt a célt tűzte ki, hogy a bajba jutott devizahiteleseknek nyújt segítséget. Olyan lakóházakat épít fel, melyben az alacsony rezsiköltség miatt a hátrányos helyzetben lévők is otthonra találjanak. Fenti elvárásoknak a Társaság az év végére eleget tett 13 lakásos társasházat adott át. A beruházás sikeresnek bizonyult, így a projekt tovább folytatódik".

2014 októberében derült fény arra , hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kifogásolta, Veresegyház önkormányzata pénzkölcsönökkel segíti a helyi vállalkozásokat, magánszemélyeket, miközben maga is hitelfelvételre szorul. Többek között a TP Komplex 2013 júliusában 92 millió 100 ezer, októberben pedig 12 millió forintnyi kölcsönt kapott a veresegyházi önkormányzattól.

A TP Komplex Beruházó Zrt.-t 2013 áprilisában négy magánszemély alapította, lakó- és nem lakóépület építésére, a részvénytársaságok létrehozásához minimálisan szükséges 5 millió forintos alaptőkével. Az alapítók közül alig három hónap elteltével az erdőkertesi Csikós István Béla minősített többségi befolyást szerzett (ez legalább 75 százalékos szavazati arányt jelent), majd 2014 januárjában kivásárolta tulajdonostársait. A cégbe 2017-ben szállt be egy másik magánszemély, Balog Sándor László, megvásárolva Csikós részvényeinek felét.

