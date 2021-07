Százmilliókért vett meg egy iskolaépületet a felcsúti focialapítvány

A felcsúti önkormányzat mág 2021. június elsején függesztette ki a hirdetményét az egyik, belterületen található ingatlan eladási szándékáról. A valóságban a Fő utca 140. szám alatt található épület nem kicsi: 1100 négyzetméteres hasznos alapterületű, mely egy 2958 négyzetméteres területen fekszik, megnevezését illetően pedig kivett általános iskoláról van szó.

A hirdetménybe az ingatlan állapotáról a következőket írták:

jó fekvésű, teljes műszaki és esztétikai felújításra szoruló, a településkép szempontjából fontos ingatlan.

Értékét tekintve is jelentős forgalmi értékkel bír, a felkért ingatlanbecslő ugyanis 264 millióra taksálta az általános iskola értékét. A pályázatra bárki nyújthatott be ajánlatot június 30-ig, de a felcsúti önkormányzatnak volt pár feltétele, amit a leendő vevőnek be kellett tartania.

Az önkormányzat az ingatlan kizárólag akkor értékesíti, amint az új iskolaépület elkészültét követően az értékesítésre szánt ingatlan elveszti a funkcióját és az üzleti vagyon körébe kerül. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy ezt a feltételt megismerte és elfogadta, valamint az ajánlati kötöttség biztosítására legfeljebb a vételár 50 százalékának megfelelő biztosítékot előszerződés alapján letétbe helyez.

Az már a július 5-ére összehívott testületi ülés előterjesztéséből derült ki, hogy az új iskola várhatóan 2022. áprilisában fog elkészülni és a következő szeptemberi tanévkezdéskor már tudja fogadni az iskolásokat. Ezzel pedig funkcióját veszti a régi épület. Itt érdemes megjegyezni, hogy az új iskolát Mészáros Lőrinc gyereikeinek cége, a Fejér-B.Á.L Zrt. építi nettó 4,5 milliárd forintért. A közbeszerzési tenderen az Épkar Zrt. és az FK-Raszter Kft. elől happolták el a munkát.

A pályázatra visszatérve egyébként előnyt élvezett az a pályázó, aki az ingatlan későbbi felhasználási módját részleges vagy teljes közfunkció, közösségi tevékenység, oktatás tevékenységi körök valamelyikében képzeli el és erről nyilatkozik is.