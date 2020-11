Szegény az eklézsia, összevonnak öt céget a Fővárosnál

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Két fővárosi intézmény is megszűnik, a Mozaik és a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, feladatait más intézmények veszik át. Ez az átszervezés nem érinti a dolgozókat, a piaci árusokat és a fogyasztókat sem – írta Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely tudatta: bécsi mintára egyesítenek öt vállalatot: a Főkert, a Budapesti Temetkezési Intézet, a Főkétüsz, az FKF és Főtáv, valamint a Budapesti Városüzemeltetési Holding közös közműcéggé olvad össze. Az új cég vezérigazgatója január elsejétől Mártha Imre lesz. Közölte azt is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának Walter Katalint nevezi ki január elsejével.

Kénytelen magán is spórolni a Fővárosi Önkormányzat (fotó: Bánkúti András)

Takarékossági intézkedéseket jelentett be a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán: összevonnak öt fővárosi céget, csökkentik a közgyűlési bizottságok számát, és Dorosz Dávid lemondása után nem töltik be a posztját, így négy főpolgármester-helyettes lesz.

A kormány által gazdaságilag is szorongatott Fővárosi Önkormányzat összevonja öt szolgáltató cégét. Ezen kívül más takarékossági lépést is végrehajt – közölte Karácsony Gergely főpolgármester péntek este.

