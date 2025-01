Szerdán el kell árulnia Nagy Mártonnak, hova tűnt több mint 4 ezer milliárd forint

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Szerdán közli az NGM a részletes tájékoztatót az államháztartás 2024. évi alakulásáról. Az előzetes adatok alapján december végéig az államháztartás központi alrendszere 4095,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 4003,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 138,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 230,1 milliárd forintos hiányt mutattak. 2024-ben az államháztartás GDP-arányos hiánya jelentősen csökkent a 2023. évi 6,7 százalékhoz képest. 2024-ben az eredményszemléletű hiány GDP arányosan várhatóan 4,8 százalék körül alakul. A kormány 2025-ben is folytatja az egyensúlyi mutatók javítását – írták.

Közzéteszi az NGM az államháztartás részletes adatait, de a KSH is érdekes adatsorral készül a jövő hétre.

