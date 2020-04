Szerdától a gázolaj ára csökken

Mint a portál megállapítja, a Brent típusú olaj árának emelkedése átmenetinek bizonyult. Az OPEC+ országok közötti megállapodás sorozat hetében a piacon eluralkodott a pozitív hangulat, ami 35 dollár közelébe is emelte a hordónkénti árat. A megállapodást követően pedig az olaj árának zuhanását tudták csak megakadályozni. A 30 dollár feletti szintről a héten újra 30 dollár alá került az árfolyam, ami 1 hét alatt 13 százalékos csökkenést jelent. A termelés csökkentési intézkedések csak 2020 májusától lépnek életbe, így április hónapban továbbra is hatalmas készleteket halmoznak fel a kitermelők. Lassú olajár emelkedésre elemzők csak a harmadik negyedévtől számítanak tartósan.

A holtankoljak.hu szerint április 22-étől bruttó 6 forinttal csökken a gázolaj literenkénti átlagára itthon. Ezzel 323 forintra csökken a dízel ára a hazai kutakon. A benzin átlagára most nem változik, abból 285 forintos átlagáron tudunk tankolni.

