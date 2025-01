Szijjártó Péter üzent az Egyesült Arab Emírségekből

Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek is megerősítette elkötelezettségét a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés bővítése mellett, s mindkét ország határozottan fellép a terrorizmus ellen és a béke érdekében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Abu-Dzabiban. A tárcavezető arról számolt be, hogy dinamikusan fejlődnek a kétoldalú gazdasági kapcsolatok, tavaly a kereskedelmi forgalom már elérte a félmilliárd dollárt a két ország között, ezúttal pedig megállapodás született az együttműködés újabb területekre való kiterjesztéséről.

„Így az olaj- és földgázkitermelés, az energetika és a megújuló energiaforrások hasznosítása érdekében indulnak vállalatközi együttműködések. A bankszektorban, a digitális iparban, a telekommunikációban és a védelmi iparban is kölcsönös szándék van arra, hogy vállalataink szorosabban működjenek együtt” – közölte. Emellett aláhúzta, hogy a jövőben az élelmiszeripari együttműködés is tovább fog bővülni a tervek szerint. „Az világos, hogy az Európai Unió versenyképessége drámai módon csökkent az elmúlt időszakban, míg az Öböl-térség versenyképessége dinamikusan javult. Így az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy minél szorosabb együttműködést tudjunk kiépíteni az Öböl-térséggel” – mutatott rá.

A külügyminiszter elégedett lehet

Majd emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban voltak kísérletek egy nagy, átfogó szabadkereskedelmi megállapodás létrehozására az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács között, azonban ezek végül kudarcba fulladtak. „Így azt javasoljuk, hogy az Európai Unió az Egyesült Arab Emirátusokkal külön is kezdjen szabadkereskedelmi tárgyalásokat. Ezen tárgyalások sikere jelentős mértékben hozzá tudna járulni az Európai Unió gazdasági versenyképességének javulásához” – szögezte le. Szijjártó Péter ezután kiemelte, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, a világ több pontján háborúk, fegyveres konfliktusok zajlanak, s a terrorfenyegetettség is egyre súlyosabb, ilyen helyzetben pedig nagy szükség van az olyan országokra, amelyek stabilizáló szerepet tudnak betölteni nem pusztán a saját térségükben, hanem a világ távolabbi részein is.

„És az Egyesült Arab Emirátusokat nem véletlenül becsüli és tiszteli mindenki a nemzetközi politikában, hiszen ez az ország a stabilizáló, visszafogott, mérsékelt politikájával nem csupán az Öböl-térségben és a Közel-Keleten, hanem a világ több pontján mérséklő hatással tudott fellépni erőszakos vagy fegyveres konfliktusok megoldása, enyhítése érdekében” – húzta alá, külön kitérve Abu-Dzabi fontos szerepére a terrorizmus elleni globális küzdelemben. „Megerősítettük az elkötelezettségünket amellett, hogy a nemzetközi szervezetekben és a nemzetközi politikában a jövőben is szorosan együttműködünk minden egyes olyan kezdeményezés sikerre vitele érdekében, amelyek békét hoznak, a fegyveres konfliktusokat a megoldás irányába viszik, és amelyek csökkentik a globális terrorfenyegetettséget” – közölte.

A miniszter végül hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok a kölcsönös tisztelet talaján állnak, illetve mindkét ország fellép a terrorizmussal szemben és a háborús konfliktusok lezárása, a béke érdekében. „Mi is egy ilyen háborús konfliktus szomszédságában élünk három éve, így különösen nagyra becsüljük az Egyesült Arab Emirátusok békepárti politikáját, amely kifejezetten jó alapot nyújt az elkövetkezendő időszak együttműködéséhez is a nemzetközi politikában” – összegzett.