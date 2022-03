Szökött ukrán exminiszterek taláhattak otthonra Budapesten

Az elmúlt években a szökött oroszbarát ukrán politikusokról, üzletemberekről szóló hírekben visszatérő elem volt, hogy Budapestre és Magyarországra menekültek, vagy itt mentették ki vagyonukat, írja a napi.hu. Mikola Priszjazsnyuk és Eduard Sztavitszki, a 2015 előtti moszkvai bekötésű Janukovics-kormány minisztereinek nyomaira bukkant a lap egy fővárosi ingatlan szövevényes offshore-céghálójában. A sokáig nemzetközi körözés alatt álló személyek esetében nem tudni, hogy a magyar hatóságok milyen lépéseket tettek, de a közelükbe érő vagyontárgyakat biztosan nem fagyasztották be.

A Majdan-forradalom után Mikola Priszjazsnyuk volt ukrán agrárminiszter ellen több eljárás is indult. Volt amelyikben kiderült, hogy kínai agrárfejlesztési program keretében érkező pénzt sikkasztottak el. Nem véletlen, hogy Priszjazsnyuk neve is felkerült az 56 darab nevet tartalmazó első listára, amelyen azok szerepeltek, akik esetében az ukrán hatóságok azt kérték a nemzetközi közösségtől, hogy fagyasszák be a számláikat és kobozzák el vagyonukat, Magyarország azonban ennek nem tett eleget. A napi.hu cikke szerint családjához köthető a legutoljára 7 milliárd forintra értékelt Andrássy úti kastély, a Tildy-palota.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke (b), Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter (b2) és Mikola Priszjazsnyuk ukrán mezőgazdasági miniszter (j2) kitömött őzbakokat néz a 20. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 2013. február 14-én. Fotó: MTI / Kovács Attila

Budapest ugyanígy járt el Eduard Sztavitszki volt ukrán energetikai miniszter esetében is, akit szintén korrupciós és zsikkasztási bűncselekményekkel gyanúsítanak a hatóságok. Utóbbi esetében a gyanút még az Interpol is megalapozottnak találta és nemzetközi körözést adott ki ellene 2014-ben. A két politikust nemcsak az kapcsolja össze, hogy az utolsó oroszbarát ukrán kormány tagjai voltak, valamint, hogy ellenük a mai napig nyomoznak az ukrán hatóságok, hanem egy gyanús gázlelőhely-kitermelési ügy is, ami elvezet a fent említett értékes budapesti ingatlanig.

Az biztosan tudható, hogy az Andrássy úti palotát a legnagyobb luxus igényeknek megfelelően újították fel, 4 darab egyenként 400 négyzetméter alapterületű lakást alakított ki mindegyikben szalon méretű nappalival, külön ebédlővel, öt hálószobával, ráadásul mindegyikhez saját gardrób és fürdőszoba tartozik. A ház alagsorában wellness-részleget és borospincét alakítottak ki. Minden tulajdonosnak jár két parkolóhely a nyolc autó beállására alkalmas teremgarázsban.