Találtak egy új korona-fertőzöttet, elhunyt egy beteg

Kihirdették a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és kormányrendeletet, ezzel a védekezés új szakaszba lép, és a jelenlegi járványügyi helyzetnek megfelelő új intézkedések lépnek életbe. A kormány friss döntéseiről a mai Kormányinfón számol be Gulyás Gergely miniszter. Hogy mely veszélyhelyzeti intézkedések maradnak érvényben a veszélyhelyzet után is, arról itt írtunk.

