Talán már holnap bejelentik, hogy lesz-e nyugdíjkompenzáció

Szinte biztosra vehető, hogy idén kompenzációban részesülnek a nyugdíjasok - írta meg elsőként lapunk a legutóbbi inflációs számok alapján. S bár az augusztusi adatot még meg kellene várni, hogy megkapjuk a törvényben rögzített nyolc havi adatot, a tavalyi kormányzati bejelentések időzítése alapján nem lenne meglepő, ha már ezen a héten miniszteri szintű bejelentés érkezne a novemberi jutattásról.

Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón (Forrás: M1) Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón (Forrás: M1)

Cikkeinkben bemutattuk, miért lehet már most biztosra venni, hogy idén is érkezni fog a kompenzáció. Az év eleji 2,8 százalékos nyugdíjemeléssel szemben ugyanis január és július között számításaink szerint átlagosan 3,94 százalék volt a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint számolt infláció. Ez pedig meghaladja az összes háztartásra számolt adatot, márpedig a nyugdíjtörvény szerint amennyiben az első nyolc hónapban is ez a helyzet áll fenn, akkor a nyugdíjas kosár szerint számolt inflációt kell alapul venni.

Ha abból indulunk ki, hogy az előző hónapban, júliusban 4,3 százalékos volt a nyugdíjas infláció, és az idősek pénztárcáját leginkább megterhelő élelmiszereknél tapasztalni jelentős drágulást a nyáron, akkor augusztusban is a nyugdíjas polgártársaink járhatnak rosszabbul a boltokban (illetve az elmúlt időben még náluk is rosszabbul jártak az alacsony jövedelmű háztartások, mint ebben a cikkünkben bemutattuk).

Amennyiben bejönnek a várakozásaink, akkor a nyugdíjasok nyolchavi inflációja legalább 1,2 százalékponttal fogja meghaladni az év eleji nyugdíjemelés mértékét. Ami azt jelenti, hogy novemberben kompenzációra válnak jogosulttá, mégpedig számításaink szerint éves szinten mintegy 20 ezer forint jár majd az átlagos nyugdíjban részesülőnek.

Ám mivel még nem áll rendelkezésre az augusztusi adat, teljes bizonyossággal nem lehet kijelenteni, hogy lesz pluszpénz. De ennek - mármint hogy végül nem lesz - olyan kicsi az esélye, hogy az szinte a nullával egyenlő.

Ahhoz ugyanis augusztusban zuhannia kellene az áraknak (a nyugdíjas kosár szerinti termékportfolió esetében mintegy 5 százalékkal kellene olcsóbbnak lennie, a bázis időszakhoz képest), márpedig a piaci folyamatok épp ellenkezőleg hatnak.

Vagyis nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy jár a kompenzáció.

De meddig kell várni, hogy ez hivatalos legyen? Az augusztusi inflációs adat szeptember elején jelenik meg, teljes képünk tehát csak akkor lesz. Azonban a kormányzati kommunikáció nem szokta megvárni az adat beérkezését, tavaly például nem tette. Szinte napra pontosan egy éve, augusztus 23-án tartott Kormányinfót Gulyás Gergely miniszter és az akkor szóvivő, Hollik István, ahol több nyugdíjtémájú bejelentés is történt. A kormány akkor döntött arról, hogy az idősek összesen 9000 forint értékben kapnak rezsiutalványt, de a miniszter egyben azt is közölte, hogy abban az évben fizetnek nyugdíjkiegészítést (és nyugdíjprémiumot is, de utóbbira a gazdaság koronavírus miatti összecsuklása miatt idén nincs esély.) Erről akkor még nem született döntés, de a miniszter hivatalosan megelőlegezte a kifizetést.

Tehát egy éve nem várták meg, míg rendelkezésre áll a KSH statisztikája a nyolc hónapról, hamarabb bejelentették, hogy az állam fizetni fog az időseknek. Igaz, azt, hogy mennyit csak később ismertették, mivel a kormánydöntés is később született meg. De afelől megnyugodhattak az idősek, hogy lesz kompenzáció.

Hasonló bejelentésre most is számítani lehet, a kormány ugyanis ülésezik ezen a héten, így ahogy tavaly, úgy Gulyás Gergely most is jelezheti a kormányzati szándékot a kifizetésre. Ahhoz nem kell megvárniuk az augusztusi adatot.