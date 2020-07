Több mint 12 milliárd forintot utaltunk külföldre április végéig

Továbbra is dinamikusan nő a külföldi utalások száma, az első negyedévben 6 százalékos volt az erősödés.

A devizaszámlák száma és kihasználtsága is nagyobb mértékben nőtt: a 404,3 ezer belföldi tranzakció 3,9 százalékos emelkedést takar, az ügyletek 5,286 ezermilliárdos összege 13,5 százalékos növekedésnek felel meg. E számlák esetében 983,8 ezer külföldi utalás volt az első negyedévben, az utalások értéke 30 százalékot meghaladó mértékben, 11 ezermilliárd forint fölé ugrott - írta a Világgazdaság.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Hozzáteszik: a 48 millió tranzakcióhoz képest elenyészőnek tűnik, hogy 6 százalékos növekedéssel 90,9 ezer ilyen tranzakció történt, ám a határon túlra irányuló forintutalások 12 124 milliárdos értéke már összevethető a bankközi forintutalások 48 507 milliárdjával. Az utalások értéke azt követően is dinamikusan nő, hogy tavaly az első negyedévben több mint 40 százalékos ugrást jegyzett fel a jegybank: akkor haladta meg először a 10 ezermilliárdot a külföldre irányuló forintutalások száma - jegyzi meg a lap.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!