Több mint 500 százalékkal ugrott meg a fertőzöttszám Hollandiában

Tényleg elhamarkodottnak bizonyult a holland nyitás: az elmúlt héten majdnem 52 ezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az országban, ami az esetszám több mint 500 százalékos megugrását jelenti. A 18-24 évesek között 262 százalékos volt a növekedés, a 25-29 évesek között 191 százalékos.

Hollandiában június végén törölték el közel az összes korlátozást, egyebek mellett újranyitottak a night clubok is. Ezeket most az ismét súlyosbodó járványhelyzet miatt megint bezárják, legalább augusztus 13-ig, a bároknak pedig visszavágják a nyitvatartási idejét, éjfélkor be kell zárniuk.

A holland egészségügyi szakemberek szerint azon új esetek közül, melyeknél kontaktkutatással fel tudták deríteni az eredetet, 37 százalék volt a vendéglátáshoz - a bárokhoz, night clubokhoz - köthető.

Öröm az ürömben, hogy a kórházban kezeltek aránya csak 11 százalékkal nőtt, ami 60 új kezelésre szorulót jelent. Ebben valószínűleg nagy szerepe van annak, hogy a holland felnőttek 46 százalékát már teljesen immunizálták, illetve 77 százalékuk egy oltást már megkapott. Ezen héten pedig legalább 1,3 millió újabb holland kapja meg az első vagy második vakcináját.

Hugo de Jonge egészségügyi miniszter még hétfőn beszélt arról, hogy a késő júniusi nyitás, a közösségi távolságtartás hiánya, és a delta variáns együtt gyorsította fel ennyire a fertőzés terjedését.

