Tőlünk tudhatták meg a NER-üzletasszonyok gigantikus osztalékait

Nemcsak ez a cikk lesz rendkívüli, hanem bizonyos szempontból az a hét is, melynek órákon belül vége van. Május 31. nemcsak a cégtulajdonosok számára fontos dátum, de a gazdasági témákkal foglalkozó újságíróknak is. Eddig kell a cégeknek ugyanis feltölteni az előző éves beszámolókat, és mivel évről évre szépen gyarapodik a NER-cégek száma, ez nekünk is szinte kiapadhatatlan muníciót adott. Nem árulunk zsákbamacskát: szerkesztőségünk kifejezetten készült is erre a napra, melynek láthatóan meglett az eredménye rengeteg olvasó és számtalan átvétel és szemle formájában.

Utóbbiak száma még számunka is szembeötlő volt, annak ellenére is, hogy hagyományosan napi szinten találkozhatnak más oldalakon az általunk közölt információk rövid kivonatával. Ennek aprópóján arra gondoltunk, ezúttal nem csak házon belül osztogatjuk meg ezeket a szemléket, hanem megmutatjuk olvasóinknak is, mi az, amiről elsőként számoltunk be a héten és nekünk köszönhetően értesülhettek.

Az elsők között dolgoztuk fel a miniszterelnöki vő, Tiborcz István zászlóshajó cégének tavalyi eredményeit, melynek a vége 12 milliárd forintos profit lett - nulla adófizetési kötelezettség mellett. Ezt a cikkünket a következő oldalak vették át: Alfahír, Átlátszó, Nyugati fény, Népszava, HVG.

Határidő előtt derült ki a tavalyi vadászati világkiállítást szervező cég gazdálkodása is. A 17 milliárd forintból rendezett esemény csupán 655 millió forintos összebevételt generált. Ezt a cikkünket a következő oldalak vették át: Index, Propeller, 24, Magyar Narancs, Greenfo, RTL, Ellenszél.

Minden évben érdekes a Fidesz kedvenc őrző-védő cége, a Valton-Sec Zrt. gazdálkodása. A milliárdos profit sok olvasót érdekelt. Ezt a cikkünket a következő oldalak vették át: 444, HVG, Népszava, Alfahír, Hírklikk.

Igazi kuriózum volt, amikor Mészáros Lőrinc elindította saját sportmárkáját, a 2rule-t. A márka szárnyalni kezdett, ami a gazdálkodásában is nyomot hagyott. Ezt a cikkünket a következő oldalak vették át: 444, HVG, Blikk, RTL, Origo.

Busás állami támogatásban és kedvezményekben részesültek az Orbán-kormánynak köszönhetően az autógyárak, akik az elmúlt években a profitot tendenciózusan kiviszik az országunkból. Ez tavaly is folytatódott, mely az extraprofit elleni harc fényében igazán érdekes. Ezt a cikkünket a következő oldalak vették át: Napi, 444.

Nemcsak a férj, de a feleség is rendkívül sikeres a Mészáros-Várkonyi házaspárnál. Erről árulkodik Várkonyi Andrea 300 milliós osztaléka, melyről gyors kollégánknak hála elsőként közöltünk. A cikkünk a teljes sajtón végigment: 24, 444, Blikk, Népszava, Nők Lapja, Alfahír, Szeretlek Magyarország!, Telex, Magyar Hang, Propeller, Klubrádió.

A Várkonyi Andreaval kapcsolatos cikkünk mellett kiemelkedett még a Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata tulajdonában lévő Top News Hungary Kft. témája. A bulvárlapot kiadó cég ugyanis elképesztően magas profitrátával dolgozik, melynek köszönhetően a médiapiaci vállalkozásból 1,3 milliárdos osztalékot vettek ki az üzletasszonyok. Ezt a cikkünket a következő oldalak vették át: 444, 24, Klubrádió, Magyar Narancs, RTL, Népszava, Nyugati Fény, Média1, HVG.

Múlt héten elsőként közöltük, hogyan gazdálkodott tavaly Tiborcz István édesapja. A veszteséges működésről szóló hírt több portál is átvette: 24, HVG, RTL, Hírklikk, Alfahír.

Említésre méltó még a hazánkban bújkáló Nikola Gruevszki cégéről szóló cikkünk is a beszámolók dömpingjében. A kiemelkedő nyereségről szóló cikkünket a következő oldalak vették át: Népszava, Telex, 24, HVG, 444, Napi, Blikk.

Ezeken kívül is voltak még átvételek. A Napi.hu az agrárintegrátorokról gazdálkodását felmérő cikkünket szemlézte, az RTL a járványkezelés során ismerté vált egészségügyi szakemberek érdekeltségeiről szóló anyagunkat vette át. Orbán Ráhel bababoltjának első veszteséges évével a 24-en és a Klubrádión is találkozhattak.

Ezúton köszönjük a kollégáknak is!