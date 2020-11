Még Trump és Biden előtt is nyitva áll az Ovális Iroda

Donald Trump az éjszaka legnagyobb sikerének talán a két nagy ingadozó állam, Texas és Florida megszerzését könyvelheti el, ezek összesen 67 elektori voksot hoztak a Trump-tábornak.

Mint ismert, az amerikai rendszer sajátossága miatt nem az országosan leadott szavazatok száma a lényeg, hanem az egyes államokban elnyerhető elektori szavazatok eloszlása. Összesen 538 elektorért megy a harc, a 270-et elérő elnökjelölt már a választás győztesének nevezheti magát.

A szavazatszámlálás kezdetén sokáig úgy tűnt, hogy Texasban meglepetés születhet, ám nem jött össze az 1976 óta nem látott történelmi demokrata győzelem, és a hagyományosan republikánus déli állam hű maradt a gyökereihez.

A táblázatban feltüntetett államokban már eldőlt az elektorhelyek alakulása – a már biztosan kimondható eredmények alapján az állás jelenleg 224-213 hely Joe Biden és a demokraták javára, de ez a szavatok feldolgozottságának növekedésével bármikor változhat.

Vannak olyan régiók is, ahol kis túlzással még bármi megtörténhet, vagy egyszerűen csak túl korai győztest hirdetni – ezek Nevada, Arizona, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Maine, Észak-Karolia, Georgia, és Alaszka államok.

A koronavírus-járvány miatt az idei választás alkalmával különösen sokan éltek a levélen keresztüli voksolás lehetőségével, és ezzel úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban is akadnak problémái a hatóságoknak. Georgiában elromlott egy szoftver, így közel 80 ezer levelet csak késve tudnak megvizsgálni, míg van, ahol csőtörés akadályozta a munkát. Joe Biden szülővárosából, Philadelphiából csaknem 350 ezer levélszavazat érkezett be, ám ezeknek alig az ötödét dolgozták fel ma, így az akár az elnök személyét is eldönteni képes, 20 elektort adó Pennsylvania állam eredményeire is biztosan várni kell majd, akár péntekig is.

Maga Joe Biden nemrég röviden beszélt, azt hangsúlyozva, hogy van ok az optimizmusra, külön kiemelve, hogy Philadelphiában mindenképpen győzelemre számít. A néhány perces beszéd után a jelölt stábja azt közölte, hogy Biden a (keddi) nap már nem jelenik meg többet személyesen a nyilvánosság előtt.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.