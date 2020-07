Trump: romlani fog a járványhelyzet

"Szeretjük-e vagy sem, de a szájmaszknak megvan a maga hatása" - fogalmazott. Majd kihúzott a zsebéből egy szájmaszkot, és leszögezte, hogy lassanként ő maga is hozzászokik a viseléséhez.

Közölte, hogy több laboratóriumban és gyógyszergyárban is folynak a vakcinakísérletek.

A csaknem három hónapos szünet után először megszervezett tájékoztatóján Donald Trump nyugtalanítónak nevezte, hogy az elmúlt hetekben fellángolt a járvány, de hozzátette azt is, hogy a megfelelő gyógymódokkal és a vakcinával "gyorsan véget vetünk ennek". Hangsúlyozta: a kormányzat célja "nem csupán az, hogy menedzselje a járványt, hanem hogy véget is vessen neki".

